Adulto mayor llega sin vida al ISSSTE de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Adulto mayor llega sin vida al ISSSTE de Piedras Negras
    El adulto mayor fallecido había sido trasladado por sus familiares al ISSSTE tras desplomarse afuera de su domicilio, en Piedras Negras, Coahuila. ARCHIVO

El hombre se desvaneció frente a su domicilio en la colonia Infonavit durante la mañana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 77 años murió luego de sufrir un repentino colapso cuando se encontraba en el exterior de su domicilio, en la colonia Infonavit, situación que movilizó a sus familiares y posteriormente a las autoridades ministeriales de Piedras Negras, Coahuila.

El fallecido fue identificado como Lázaro Hurtado Castaño. De acuerdo con los primeros datos, alrededor de las 07:40 horas se encontraba sobre la acera de una vivienda ubicada en la calle Río Mayo cuando comenzó a presentar complicaciones y terminó inconsciente.

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Sus familiares, al percatarse de que no respondía, intentaron auxiliarlo y optaron por trasladarlo directamente a la Clínica del ISSSTE a bordo de una camioneta Dodge Ram de color rojo, ante la urgencia de recibir atención médica.

Sin embargo, al arribar al hospital, el personal médico realizó una valoración del adulto mayor y confirmó que ya no contaba con signos vitales. La institución notificó el hecho a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias.

Familiares indicaron que Hurtado Castaño padecía hipertensión y que durante los últimos días había presentado fatiga y agitación al caminar, aunque estos antecedentes no establecen por sí mismos la causa de muerte.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al ISSSTE para tomar conocimiento del fallecimiento y recabar información entre los familiares.

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Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley. Será el resultado de los estudios forenses el que permita establecer con precisión qué provocó el fallecimiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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