Detienen a dos mujeres con decenas de cartuchos que intentaban ingresar a Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Detienen a dos mujeres con decenas de cartuchos que intentaban ingresar a Piedras Negras, Coahuila
    Guardia Nacional localizó varias cajas con municiones durante la revisión realizada en el ingreso a Piedras Negras.

Las detenidas viajaban en un Nissan Sentra procedente de Estados Unidos cuando fueron sometidas a una segunda inspección en la aduana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos mujeres de nacionalidad estadounidense fueron detenidas en el Puente Internacional II de Piedras Negras, Coahuila, luego de que autoridades localizaran 39 cartuchos calibre 9 milímetros durante una revisión al vehículo en el que ingresaban a México.

El aseguramiento ocurrió la noche del lunes, cuando elementos de la Guardia Nacional, en funciones de inspección de comercio exterior, realizaron una revisión a un Nissan Sentra procedente de Estados Unidos.

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De acuerdo con los reportes disponibles, las ocupantes, identificadas como Berenice “N” y Daniela “N”, fueron enviadas a una segunda inspección. Durante la revisión de sus pertenencias fueron localizadas varias cajas que contenían cartuchos para arma de fuego.

Al contabilizar el material, las autoridades establecieron que se trataba de 39 cartuchos calibre 9 milímetros. Tras el hallazgo, ambas mujeres fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras.

Personal jurídico de la Agencia Nacional de Aduanas de México también intervino en el procedimiento, mientras las autoridades federales iniciaron las investigaciones para determinar la procedencia de las municiones y las circunstancias en que fueron transportadas.

El caso es investigado como un posible ingreso irregular de cartuchos de arma de fuego a territorio nacional. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente quién adquirió las municiones, su destino o si las detenidas tenían conocimiento de que se encontraban en sus pertenencias.

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Será el Ministerio Público Federal el encargado de determinar la situación jurídica de ambas mujeres y definir las responsabilidades que pudieran derivarse del aseguramiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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