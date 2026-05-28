Advierte Diócesis de Piedras Negras sobre vulnerabilidad infantil

El jerarca católico reconoció que este proceso ha representado retos normativos para la Iglesia, debido a la necesidad de cumplir con las disposiciones legales que regulan el bienestar y la protección de niñas, niños y adolescentes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras revisa y adecua sus programas de asistencia social con el objetivo de alinearlos a los marcos legales vigentes en Coahuila, especialmente en temas relacionados con protección de menores, adopciones y atención a la orfandad, informó el obispo Alfonso Miranda Guardiola.

“La Iglesia no se mueve sola. Estamos en el estado de Coahuila, donde existen leyes y marcos legales dentro de los cuales debemos operar”, señaló Monseñor Miranda Guardiola.

El Obispo advirtió además sobre un panorama preocupante en distintos sectores de la frontera, donde menores enfrentan situaciones de abandono, desintegración familiar y contextos relacionados con adicciones, violencia y vida en las calles.

“Vemos lamentablemente mucha vulnerabilidad. Hay drogadicción, numerosos centros de rehabilitación y muchos niños y niñas que terminan perdiéndose”, expresó.

Frente a este escenario, destacó que la Diócesis mantiene labores de apoyo mediante las Casas Omnia, de las cuales operan cuatro en Piedras Negras y una en Ciudad Acuña, además de proyectarse un segundo centro en este último municipio.

Miranda Guardiola adelantó que en las próximas semanas la Iglesia local definirá nuevas estrategias para fortalecer sus programas de apoyo dirigidos a menores, madres trabajadoras y familias en situación vulnerable.