Detienen a empleado de CFE por presunto exhibicionismo en Piedras Negras

El detenido fue identificado como Pedro “N”, de 36 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público luego de que la afectada presentara una denuncia formal ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad fue detenido en Piedras Negras tras ser señalado por una joven de 22 años como presunto responsable de realizar actos de exhibicionismo y acoso mientras ella se encontraba en la Macroplaza.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron durante la noche del martes, cuando la joven realizaba actividades físicas en el área de la Macroplaza. Según su declaración, en determinado momento el hombre se aproximó y presuntamente comenzó a acosarla para después mostrarle sus partes íntimas.

La situación provocó que la afectada solicitara apoyo inmediato a las autoridades. Tras el reporte, elementos policiacos acudieron al sitio y lograron ubicar al señalado, quien fue asegurado y posteriormente trasladado ante las instancias correspondientes para el inicio del procedimiento legal.

Luego de la denuncia interpuesta por la víctima y de la detención del sospechoso, el caso fue judicializado con persona detenida por parte del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación.

Fuentes relacionadas con el caso indicaron que las autoridades continúan recabando datos de prueba con la finalidad de fortalecer la investigación y determinar la posible responsabilidad del imputado en los hechos denunciados.

Mientras tanto, será durante una audiencia inicial cuando un juez defina la situación jurídica de Pedro “N”, quien permanece bajo investigación por presuntos actos relacionados con acoso sexual y exhibicionismo.

De acuerdo con los reportes, el detenido manifestó desempeñarse como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad en Piedras Negras, dato que también fue integrado dentro de las diligencias realizadas por las autoridades ministeriales.