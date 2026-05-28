Detienen a empleado de CFE por presunto exhibicionismo en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detienen a empleado de CFE por presunto exhibicionismo en Piedras Negras
    Autoridades continúan recabando pruebas relacionadas con los hechos denunciados en la Macroplaza, donde presuntamente ocurrieron actos de acoso y exhibicionismo. REDES SOCIALES

El caso ya fue judicializado por el Ministerio Público y será un juez quien determine la situación legal del imputado durante la audiencia inicial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad fue detenido en Piedras Negras tras ser señalado por una joven de 22 años como presunto responsable de realizar actos de exhibicionismo y acoso mientras ella se encontraba en la Macroplaza.

El detenido fue identificado como Pedro “N”, de 36 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público luego de que la afectada presentara una denuncia formal ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

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De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron durante la noche del martes, cuando la joven realizaba actividades físicas en el área de la Macroplaza. Según su declaración, en determinado momento el hombre se aproximó y presuntamente comenzó a acosarla para después mostrarle sus partes íntimas.

La situación provocó que la afectada solicitara apoyo inmediato a las autoridades. Tras el reporte, elementos policiacos acudieron al sitio y lograron ubicar al señalado, quien fue asegurado y posteriormente trasladado ante las instancias correspondientes para el inicio del procedimiento legal.

Luego de la denuncia interpuesta por la víctima y de la detención del sospechoso, el caso fue judicializado con persona detenida por parte del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación.

Fuentes relacionadas con el caso indicaron que las autoridades continúan recabando datos de prueba con la finalidad de fortalecer la investigación y determinar la posible responsabilidad del imputado en los hechos denunciados.

Mientras tanto, será durante una audiencia inicial cuando un juez defina la situación jurídica de Pedro “N”, quien permanece bajo investigación por presuntos actos relacionados con acoso sexual y exhibicionismo.

De acuerdo con los reportes, el detenido manifestó desempeñarse como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad en Piedras Negras, dato que también fue integrado dentro de las diligencias realizadas por las autoridades ministeriales.

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El expediente continúa abierto y será la autoridad judicial la encargada de resolver si existen elementos suficientes para una eventual vinculación a proceso.

La denuncia fue canalizada inicialmente a través del Centro de Empoderamiento de la Mujer, dependencia a la que acudió la afectada para solicitar apoyo y formalizar los hechos registrados en la Macroplaza de Piedras Negras.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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