Agrede mesero a cliente con un dardo dentro de restaurante en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 13 noviembre 2025
    Agrede mesero a cliente con un dardo dentro de restaurante en Piedras Negras
    Agentes policiacos desplegaron un operativo en los alrededores del bulevar Pérez Treviño para buscar al agresor. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Autoridades analizan las cámaras de seguridad del restaurante para esclarecer la agresión y localizar al presunto responsable

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hecho de violencia dentro de un restaurante bar en Piedras Negras, generó alarma entre comensales y autoridades la noche del martes, luego de que un mesero atacara a un cliente con un dardo, provocándole lesiones en el cuello y el hombro.

El incidente ocurrió poco antes de la medianoche en el establecimiento Hot Rod Wings, ubicado sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño, en la colonia Suterm. De acuerdo con los primeros reportes, Víctor Hugo ¨N¨, de 36 años, se encontraba en el lugar cuando fue agredido de manera repentina por uno de los empleados.

Testimonios recabados por las autoridades indican que el mesero tomó un dardo del área de juegos del local y lo lanzó directamente contra el cliente, hiriéndolo en dos ocasiones. Tras el ataque, el agresor habría roto varios tarros de cerveza y escapado del sitio antes de que llegaran los cuerpos de seguridad.

Paramédicos de Bomberos acudieron al restaurante y brindaron los primeros auxilios al afectado, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General “Doctor Salvador Chavarría”, donde su estado de salud fue reportado como estable después de recibir atención médica.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, que inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que se revisan las cámaras de seguridad del establecimiento y que los agentes de la Agencia de Investigación Criminal continúan con las diligencias correspondientes para ubicar al agresor.

Aunque se desconocen los motivos del ataque, las autoridades señalaron que se espera la denuncia formal del afectado para proceder con las acciones legales pertinentes.

Por el momento, no hay personas detenidas, y las investigaciones siguen su curso mientras la policía mantiene el operativo de búsqueda en la zona. El establecimiento no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

