Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 confirmó un brote de varicela en una escuela primaria de Piedras Negras, donde se registraron nueve casos entre alumnos de un mismo grupo.

Como medida preventiva, las autoridades educativas suspendieron las clases presenciales y trasladaron a los estudiantes al modelo a distancia por un periodo de 10 días.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Club Rotario Saltillo a Francisco Muñiz, fotoperiodista de VANGUARDIA, por 34 años de labor

El epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval explicó que el grupo permanecerá en aislamiento hasta descartar la presencia de casos activos, ya que las personas con lesiones visibles aún pueden contagiar.

“No pueden regresar hasta que las lesiones estén completamente secas y hayan pasado al menos diez días desde el inicio de los síntomas”, indicó.

Además, la Jurisdicción Sanitaria reportó cinco brotes activos del síndrome mano-pie-boca, causado por el virus Coxsackie, distribuidos en salones de diferentes escuelas de Piedras Negras y Nava.

Aunque los casos son pocos por grupo, se mantiene el cierre temporal de los salones afectados y el monitoreo médico de los alumnos.

Belloc Sandoval recordó que ambas enfermedades suelen confundirse por las erupciones cutáneas que provocan, pero presentan diferencias importantes: la varicela rara vez afecta palmas y plantas, mientras que el síndrome mano-pie-boca sí lo hace, además de causar lesiones más dolorosas que con comezón.

TE PUEDE INTERESAR: Iniciará en enero la construcción de jardín de niños en Altos de Santa Teresa

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a padres y docentes para reforzar las medidas de higiene y aislamiento ante la aparición de síntomas, con el fin de prevenir la propagación en las escuelas de la región.