Alcalde de Piedras Negras pide paciencia ante ajustes en suministro de agua potable

Piedras Negras
/ 10 agosto 2025
    Los trabajos de reparación a la red de agua en Piedras Negras, son constantes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Vecinos colaboran colocando cubetas para recibir agua de pipas, la expectativa es que se recupere el servicio en las próximas horas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez reafirmó este domingo que Piedras Negras es una ciudad ideal para la inversión, destacando su competitividad, seguridad y eficiencia.

En ese marco, informó a los vecinos de las colonias San Ramón, CAP y Aeropuerto sobre el inicio de una operación constante de distribución de agua potable mediante pipas, debido a trabajos en la construcción del Tanque Doctores.

Rodríguez pidió a los usuarios del Simas que colocaran recipientes o cubetas en las banquetas para facilitar la entrega del agua y anunció que el servicio se restablecerá durante el día en las colonias Loma Verde, Loma del Valle y La Rioja en los próximos minutos.

“Seguimos solucionando problemas heredados con la mayor rapidez y eficiencia posibles”, declaró, al tiempo que solicitó la comprensión y paciencia de la ciudadanía.

Por otro lado, el pasado 6 de agosto el alcalde anunció una inversión de aproximadamente 500 millones de pesos de la empresa Fifty Doctor’s Hospital para la creación de un centro médico en la ciudad.

Este proyecto, el más grande de su gobierno, generará 100 empleos directos durante la construcción y 350 empleos permanentes una vez que la clínica entre en operación.

“Piedras Negras es tierra deseable para invertir”, destacó Rodríguez González, resaltando la seguridad y el potencial económico del municipiO

Temas


Agua
Desabasto

Localizaciones


Piedras Negras, Coahuila

