Alejandro Vela, el pianista que lleva la identidad nigropetense al mundo

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Alejandro Vela, el pianista que lleva la identidad nigropetense al mundo
    La disciplina y la conexión emocional con cada obra forman parte de la filosofía artística que ha acompañado al músico nigropetense en escenarios de Europa, Asia y América. ESPECIAL
    Alejandro Vela, el pianista que lleva la identidad nigropetense al mundo
    Alejandro Vela ha llevado su música a más de 37 países, consolidándose como uno de los pianistas mexicanos con mayor proyección internacional. ESPECIAL
    Alejandro Vela, el pianista que lleva la identidad nigropetense al mundo
    El pianista originario de Piedras Negras se ha presentado en distintos escenarios de Asia, donde también ha buscado promover la identidad cultural de la frontera coahuilense. ESPECIAL
    Alejandro Vela, el pianista que lleva la identidad nigropetense al mundo
    El músico originario de Piedras Negras combina técnica y sensibilidad en programas dedicados a compositores como Liszt y Schubert. ESPECIAL

El músico ha llevado su talento a más de 37 países y busca combinar cultura, gastronomía y arte para proyectar la identidad de la frontera coahuilense

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Desde los pasillos de la Casa de la Cultura hasta algunos de los escenarios más importantes del mundo, la trayectoria de Alejandro Vela se ha construido con disciplina, sacrificio y pasión por la música.

Originario de Piedras Negras, el pianista ha llevado su talento a más de 37 países, consolidándose como uno de los músicos mexicanos con mayor proyección internacional en la música de concierto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/canalizan-a-hospitales-tratamientos-dentales-especializados-en-la-region-norte-FN20875176

Nacido el 28 de octubre de 1976 en esta frontera, Alejandro creció rodeado de educación y música. Hijo de la maestra Hortensia “Titi” Vela Mante y del licenciado Juan Antonio Ruiz de la Rosa, descubrió desde niño una afinidad especial por el piano.

Su infancia transcurrió entre clases en la Casa de la Cultura y un creciente interés por las teclas que pronto se transformó en vocación.

“Todos estaban tocando piano y pregunté por qué yo no”, recuerda. Bastaron unas cuantas piezas para confirmar que la música sería mucho más que un pasatiempo.

Su formación inicial con su madre se fortaleció junto al maestro Robert Avalon, de San Antonio, Texas, quien lo encaminó hacia una carrera profesional. A los 10 años ya ganaba concursos estatales y regionales; a los 12, un triunfo en un certamen le permitió presentarse con la Orquesta Sinfónica de San Antonio, experiencia que marcó su destino.

“Cuando me puse el smoking y subí al escenario, entendí que esto era lo mío”, comparte.

$!Además de conciertos de música clásica, el pianista trabaja en proyectos especiales inspirados en temas cinematográficos.
Además de conciertos de música clásica, el pianista trabaja en proyectos especiales inspirados en temas cinematográficos. ESPECIAL

A los 14 años dejó su hogar para estudiar en la High School for the Performing and Visual Arts de Houston. El reto fue enorme: aprender inglés, adaptarse a una nueva cultura y vivir lejos de su familia.

“Salir de casa tan joven fue difícil. El idioma fue una barrera importante, pero la pasión por la música siempre me empujaba”, señala.

Su disciplina lo llevó a conocer al director Christoph Eschenbach, figura clave que le abrió puertas internacionales. Más tarde ingresó a la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, donde cursó licenciatura y maestría bajo la tutela de Yoheved Kaplinsky, consolidando una formación de excelencia.

DE PIEDRAS NEGRAS AL MUNDO

Desde entonces, Alejandro Vela ha recorrido escenarios de Asia, Europa y América. Japón, Alemania, Francia, Italia, Suecia, Finlandia, Holanda, Suiza, Israel y Canadá forman parte de la lista de países donde ha presentado su música.

También ha tocado en recintos emblemáticos como el Lincoln Center de Nueva York y el Concertgebouw de Ámsterdam, siempre bajo la filosofía de que “siempre hay que mejorar y esforzarse más”.

Actualmente trabaja en seis programas musicales de alta exigencia, dedicados a compositores como Liszt y Schubert, además de espectáculos especiales como Piano de Película, inspirado en grandes temas cinematográficos.

$!Medios japoneses han documentado algunas de sus presentaciones. Será durante su siguiente concierto que adhiera nachos a la fórmula.
Medios japoneses han documentado algunas de sus presentaciones. Será durante su siguiente concierto que adhiera nachos a la fórmula.

Reconoce que cada obra exige tiempo y conexión emocional. “No siempre hay contacto desde la primera vez. A veces vuelves una segunda, tercera vez y algo empieza a desarrollarse”, explica.

Su carrera también le ha permitido conocer distintas culturas. En Asia, por ejemplo, observó diferencias en hábitos alimenticios y disciplina.

“Uno se da cuenta que la forma de vida es muy diferente. Yo me adapto. No soy de los que llevan tortillas en la maleta”, comenta entre risas.

Más allá de la música, Vela busca proyectar a Piedras Negras en el mundo. En su próximo concierto en Japón, el 20 de junio en Tatebayashi, planea incorporar un ingrediente especial: los nachos, símbolo gastronómico de la frontera.

“Como embajador del nacho y promotor cultural, quiero conectar a Piedras Negras con Japón”, afirma.

La idea, impulsada junto con su representante japonesa Kawashima, contempla futuros intercambios culturales que combinen gastronomía, música y promoción artística.

“¿Por qué no pensar en un festival cultural donde también esté nuestra gastronomía? Llevar una parte de Piedras Negras al mundo sería maravilloso”, expresa.

Mientras continúa con giras internacionales, mantiene firme una meta: presentarse algún día en el Palacio de Bellas Artes, uno de los escenarios más emblemáticos de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Músicos

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Oaxaca y CDMX son las entidades con mayor porcentaje de participación en separar residuos.

Coahuila y Nuevo León, entre los estados que menos separan residuos en México
Suicidio político de Maru

Suicidio político de Maru
true

Con la 4T la legalidad es letra muerta
true

POLITICÓN: ¿Sepulta Morena las dinastías? Ariadna Montiel frena a Saúl Monreal y manda mensaje a Salgado Macedonio
Personal de rescate utilizó cuerdas y equipo especializado para recuperar la unidad de dos ruedas que quedó atrapada en el fondo del arroyo tras el accidente.

Huye al ver una patrulla y cae con su motocicleta a un arroyo en Saltillo
Tras la colisión, la unidad oficial terminó sobre la banqueta del área de la Gran Plaza, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Intenta unidad federal incorporarse y provoca choque en Saltillo
Omar Martínez apareció nuevamente con un gol clave para Saltillo Soccer.

Saltillo Soccer empata 3-3 con La Tribu y definirá la Final en casa
Irán ha recalcado que busca posponer todas las conversaciones sobre su programa nuclear y centrarse, en cambio, en un cese permanente de las hostilidades que espera incluya el levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses.

El uranio y el control del estrecho de Ormuz son claves mientras continúan las conversaciones para poner fin a la guerra entre EU e Irán