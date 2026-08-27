Alerta Diócesis de Piedras Negras por fraude telefónico a nombre de sacerdotes

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Piedras Negras
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    Alerta Diócesis de Piedras Negras por fraude telefónico a nombre de sacerdotes
    Los responsables utilizan nombres de parroquias conocidas y de sacerdotes en activo para generar confianza entre las víctimas. ESPECIAL

Presuntos delincuentes están suplantando la identidad de sacerdotes y autoridades eclesiásticas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras emitió una alerta a la comunidad católica y a la ciudadanía en general ante la detección de llamadas e intentos de fraude telefónico en los que presuntos delincuentes suplantan la identidad de autoridades eclesiásticas para solicitar dinero.

De acuerdo con la información difundida por la Diócesis, los responsables utilizan nombres de parroquias conocidas y de sacerdotes en activo para engañar a los feligreses, a quienes solicitan depósitos, transferencias o supuestos apoyos económicos para causas parroquiales.

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Ante esta situación, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Piedras Negras informó que se han detectado llamadas a terceros en las que se solicita apoyo económico a nombre del recinto religioso o del presbítero Gerardo Cabrera.

La institución aclaró que el Santuario no está solicitando ayuda económica, depósitos, transferencias ni ningún tipo de apoyo mediante llamadas telefónicas o mensajes.

Asimismo, precisó que ninguno de los sacerdotes ni integrantes del personal del Santuario están realizando este tipo de solicitudes.

Por ello, la Diócesis pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y evitar proporcionar información personal o bancaria a través de llamadas o mensajes de procedencia desconocida.

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También recomendó no realizar depósitos ni transferencias y evitar responder a este tipo de comunicaciones, con el propósito de prevenir posibles fraudes.

Las autoridades eclesiásticas reiteraron el llamado a los feligreses para verificar cualquier solicitud directamente con las parroquias o instituciones religiosas correspondientes antes de entregar dinero o compartir información personal.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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