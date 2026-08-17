Coahuila refuerza estrategia contra extorsión; advierten por engaños a trabajadores

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos será fortalecer la prevención y capacitación, debido a que los delincuentes han encontrado nuevas formas de engañar a sus víctimas, particularmente a trabajadores de empresas y de hogares.

MONCLOVA, COAH.- Coahuila se sumará a la estrategia nacional de prevención de la extorsión acordada durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en Bahía de Banderas, Nayarit, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Fernández Montañez destacó que en algunos casos los delincuentes realizan llamadas haciéndose pasar por los patrones de los trabajadores y les dan instrucciones para recoger dinero, entregar bienes o realizar depósitos, provocando que los empleados actúen creyendo que realmente están cumpliendo una orden de su jefe.

“Sí caemos, por eso nos tenemos que capacitar, coordinar y cerrar el círculo”, enfatizó el fiscal.

Señaló que esta modalidad ha obligado a la Fiscalía de Coahuila a reforzar la comunicación con diferentes sectores, entre ellos el notarial, donde ya se han implementado acciones de prevención y capacitación.

De acuerdo con Fernández Montañez, durante el año se han atendido alrededor de 370 casos relacionados con intentos de extorsión en el ámbito de las notarías, los cuales han podido ser prevenidos gracias a la coordinación y capacitación del personal.

Sin embargo, reconoció que en Monclova se han registrado dos casos de extorsión que lamentablemente sí llegaron a concretarse durante este año.

El fiscal explicó que algunos de los intentos prevenidos han involucrado incluso a trabajadores de empresas de seguridad privada, quienes recibieron instrucciones de supuestos superiores para ingresar a determinadas notarías, sin saber que estaban siendo utilizados por los delincuentes.

“Nos tenemos que capacitar, coordinar y cerrar el círculo”, insistió.

Fernández Montañez señaló que, como parte de la estrategia nacional, Coahuila fortalecerá la coordinación con alcaldes y alcaldesas, empresarios, notarios y sociedad civil para prevenir este delito en todas sus modalidades.