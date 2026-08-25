Anuncia Manolo Jiménez inversión de 114 mdp en obras hidráulicas en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Anuncia Manolo Jiménez inversión de 114 mdp en obras hidráulicas en Piedras Negras
    Manolo Jiménez encabezó el arranque de obras para la reposición y reubicación del cárcamo de bombeo de aguas negras número 3 en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Gobernador informó que los trabajos atenderán rezagos en drenaje; para 2027 prevén iniciar el proyecto del arroyo El Soldado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció una inversión de 114 millones de pesos destinada a obras de infraestructura hidráulica en Piedras Negras, con el objetivo de atender rezagos en la red de drenaje y prevenir contingencias.

Durante su intervención, el mandatario estatal destacó la importancia de la prevención en la gestión pública y señaló que las obras se realizarán en coordinación con el Gobierno Municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/regidores-denuncian-abusos-cuotas-y-anomalias-en-piedras-negras-plantean-problematicas-a-gobernador-IE23058440

Jiménez Salinas indicó que los proyectos de infraestructura que se desarrollan en Piedras Negras también forman parte de las acciones para impulsar el desarrollo de la región fronteriza.

Entre ellos mencionó la Ruta Fiscal, para la cual se contempla una inversión de entre 350 y 400 millones de pesos hacia 2029.

PROYECTAN OBRA EN ARROYO EL SOLDADO

El Gobernador anunció además que en 2027 comenzarán los trabajos relacionados con el proyecto ejecutivo y la construcción para el encauzamiento del arroyo El Soldado.

De acuerdo con Jiménez Salinas, esta obra beneficiará directamente a más de 30 colonias y busca reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

El mandatario aseguró que su administración mantendrá la coordinación con el Municipio para continuar con obras de infraestructura y proyectos dirigidos a las colonias de Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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