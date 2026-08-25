Regidores denuncian abusos, cuotas y anomalías en Piedras Negras; plantean problemáticas a Gobernador

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Piedras Negras
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    Regidores denuncian abusos, cuotas y anomalías en Piedras Negras; plantean problemáticas a Gobernador
    El gobernador Manolo Jiménez pidió a Sonia Villarreal, subsecretaria de Seguridad, citar al comisario municipal para conocer su versión sobre las acusaciones hechas por los regidores, en Piedras Negras. CORTESÍA

Ediles exponen a mandatario estatal señalamientos contra la administración municipal, así como irregularidades en proyectos habitacionales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Regidores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) externaron al gobernador Manolo Jiménez Salinas una serie de señalamientos contra la administración municipal de Piedras Negras, entre ellos presuntos abusos policiales, cobro de cuotas a elementos de Seguridad Pública y posibles irregularidades relacionadas con proyectos de desarrollo urbano.

Durante la gira del mandatario por esta frontera este martes, el regidor del PT, Juan Carlos Álvarez García, expuso cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de la Policía Municipal y solicitó la salida del comisario Eliud Mercado, a quien atribuyó presuntas prácticas de abuso de autoridad y deficiencias en los protocolos de actuación.

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Entre los señalamientos planteados durante el encuentro se mencionaron supuestas detenciones injustificadas, agresiones contra personas bajo custodia y presuntas violaciones a garantías individuales. También se expuso el caso de un adolescente de 15 años, cuya detención habría derivado en presuntas prácticas indebidas dentro de las celdas municipales. Estos señalamientos fueron planteados ante el Gobernador y deberán ser investigados por las autoridades competentes.

Durante la conversación también se mencionó un caso en el que una persona detenida habría muerto por suicidio mientras se encontraba bajo custodia, situación que el gobernador pidió revisar y documentar.

Otro de los señalamientos se relacionó con un supuesto sistema de cuotas o metas de detenciones para que algunos agentes pudieran acceder a bonos. El propio Gobernador retomó esta acusación durante el diálogo y pidió revisar la información, además de plantear que se diera vista a la Fiscalía General del Estado.

Álvarez García también cuestionó la capacidad operativa de la corporación y recordó el reciente operativo para detener a un hombre armado con un machete, en el que policías utilizaron escobas, botes de basura y otros objetos para mantenerlo a distancia antes de someterlo.

Ante los planteamientos, Jiménez instruyó a la subsecretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, y a mandos de la Policía Estatal a reunirse con los regidores y citar al comisario municipal para conocer su versión sobre los señalamientos.

La controversia no se limitó a la seguridad. El regidor Juan Carlos Hernández planteó además preocupaciones por la autorización del fraccionamiento Los Álamos y el riesgo de construir en zonas consideradas inundables.

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El Gobernador reconoció que existen sectores con antecedentes de inundaciones y ordenó revisar los proyectos junto con autoridades de Desarrollo Territorial y la Comisión de Desarrollo Urbano, con el objetivo de determinar si representan algún riesgo para la población.

Los señalamientos contra funcionarios municipales y policías permanecen como acusaciones que deberán ser corroboradas mediante investigaciones y procedimientos formales. Hasta el momento, la intervención del Gobernador se centró en ordenar la revisión de los casos y solicitar información a las autoridades correspondientes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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