Regidores denuncian abusos, cuotas y anomalías en Piedras Negras; plantean problemáticas a Gobernador

Durante la gira del mandatario por esta frontera este martes, el regidor del PT, Juan Carlos Álvarez García, expuso cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de la Policía Municipal y solicitó la salida del comisario Eliud Mercado, a quien atribuyó presuntas prácticas de abuso de autoridad y deficiencias en los protocolos de actuación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Regidores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) externaron al gobernador Manolo Jiménez Salinas una serie de señalamientos contra la administración municipal de Piedras Negras , entre ellos presuntos abusos policiales, cobro de cuotas a elementos de Seguridad Pública y posibles irregularidades relacionadas con proyectos de desarrollo urbano.

Entre los señalamientos planteados durante el encuentro se mencionaron supuestas detenciones injustificadas, agresiones contra personas bajo custodia y presuntas violaciones a garantías individuales. También se expuso el caso de un adolescente de 15 años, cuya detención habría derivado en presuntas prácticas indebidas dentro de las celdas municipales. Estos señalamientos fueron planteados ante el Gobernador y deberán ser investigados por las autoridades competentes.

Durante la conversación también se mencionó un caso en el que una persona detenida habría muerto por suicidio mientras se encontraba bajo custodia, situación que el gobernador pidió revisar y documentar.

Otro de los señalamientos se relacionó con un supuesto sistema de cuotas o metas de detenciones para que algunos agentes pudieran acceder a bonos. El propio Gobernador retomó esta acusación durante el diálogo y pidió revisar la información, además de plantear que se diera vista a la Fiscalía General del Estado.

Álvarez García también cuestionó la capacidad operativa de la corporación y recordó el reciente operativo para detener a un hombre armado con un machete, en el que policías utilizaron escobas, botes de basura y otros objetos para mantenerlo a distancia antes de someterlo.

Ante los planteamientos, Jiménez instruyó a la subsecretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, y a mandos de la Policía Estatal a reunirse con los regidores y citar al comisario municipal para conocer su versión sobre los señalamientos.

La controversia no se limitó a la seguridad. El regidor Juan Carlos Hernández planteó además preocupaciones por la autorización del fraccionamiento Los Álamos y el riesgo de construir en zonas consideradas inundables.