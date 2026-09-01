Anuncian 50 mdp para educación y supervisan obra hidráulica de 115 mdp en Piedras Negras

Villarreal Pérez exhortó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades que tienen y poner todo su esfuerzo en su preparación académica, al considerar que ellos serán los futuros empresarios, gobernantes y profesionistas que contribuirán al desarrollo y a la economía local.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La subsecretaria de Gobierno en la Zona Norte, Sonia Villarreal Pérez, destacó que la educación debe ser uno de los principales temas de atención para cualquier gobierno, al señalar que invertir en este rubro significa apostar por el futuro de Piedras Negras y brindar a los jóvenes mejores oportunidades para alcanzar sus proyectos y metas.

La funcionaria señaló que el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno es fundamental para fortalecer las acciones en beneficio de la ciudad. En este sentido, adelantó que existen diversas solicitudes de obras educativas que actualmente se gestionan ante el Gobierno del Estado.

Precisó que está por concretarse una inversión de 50 millones de pesos, aprobada desde el año pasado, además de otros programas que han sido propuestos al gobernador y que podrían generar buenas noticias para Piedras Negras en los próximos días.

Por otra parte, Villarreal Pérez informó que se dará seguimiento permanente a los trabajos del cárcamo número 13, ubicado en la colonia Buenos Aires, obra que representa una inversión de 115 millones de pesos y que consideró sumamente necesaria para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Explicó que se mantendrá una supervisión constante de los trabajos, debido a la importancia que tendrá esta obra para las colonias de Piedras Negras. Recordó que el cárcamo fue gestionado durante varios años y finalmente se puso en marcha con el respaldo del Gobierno del Estado.

Finalmente, la subsecretaria de Gobierno en la Zona Norte señaló que la obra deberá quedar concluida durante este mismo año, de acuerdo con los recursos destinados y los tiempos establecidos. Reiteró que se mantendrán atentos al avance de los trabajos para garantizar que el proyecto se concrete en los plazos previstos y pueda brindar beneficios a la población.