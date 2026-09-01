Condicionan inscripción de alumno al pago de cuota escolar en secundaria de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Condicionan inscripción de alumno al pago de cuota escolar en secundaria de Monclova
    La mujer pidió la intervención de las autoridades educativas ante la situación que, aseguró, también habría afectado a otros padres de familia. LIDIET MEXICANO

Madre de familia denuncia que presuntamente le condicionaron la inscripción de su nieto al pago de una cuota escolar en una secundaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una madre de familia recurrió a las redes sociales para denunciar que en la Secundaria Carlos Espinoza, de Monclova, le habrían condicionado la inscripción de su nieto al pago de la cuota escolar, situación que, aseguró, afecta a familias que actualmente enfrentan dificultades económicas.

La mujer, identificada en Facebook como Yaz Getz, relató que su esposo perdió su empleo hace aproximadamente dos meses luego de sufrir una lesión en un ojo y que, a sus 63 años, aún se encuentran a la espera de que se resuelva el trámite relacionado con su pensión, por lo que actualmente atraviesan complicaciones económicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-puente-aereo-del-imss-salva-a-bebe-de-50-dias-con-tumoracion-laringea-EJ23195098

Explicó que ella y su esposo se están haciendo cargo de los gastos del regreso a clases de su nieto, quien está bajo su cuidado desde hace tiempo. Incluso, señaló que tuvieron que reciclar algunos cuadernos de ciclos anteriores para poder completar los útiles escolares del menor.

Sin embargo, al acudir a la secundaria para entregar la documentación correspondiente a su ingreso, aseguró que no quisieron recibirla debido a que no contaba con dinero para cubrir la cuota escolar.

“Me parece muy injusto que por esa razón no me lo quieran aceptar”, expresó en su publicación, donde también cuestionó que el acceso a la educación pública pueda verse condicionado por la situación económica de una familia.

La mujer aclaró que no está en contra de las cuotas voluntarias y aseguró que en años anteriores ha realizado sus aportaciones cuando le ha sido posible; sin embargo, cuestionó que, a su percepción, no se han observado mejoras importantes en el plantel pese a los recursos que se han destinado para su mantenimiento.

Además, afirmó que durante la jornada de entrega de documentación observó a otros padres de familia que también habrían sido regresados por no llevar dinero para cubrir la cuota.

Ante esta situación, pidió apoyo para hacer llegar su denuncia al gobernador de Coahuila y a la Secretaría de Educación, al considerar que podría tratarse de una problemática que no solamente enfrenta su familia, sino también otros padres que atraviesan dificultades económicas en Monclova.

Hasta el momento, la denuncia corresponde a lo expuesto públicamente por la madre de familia en redes sociales, sin que en la publicación se incluya la postura de la dirección de la Secundaria Carlos Espinoza o de las autoridades educativas sobre el señalamiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Regreso A Clases

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


Sedu

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fue en 2025 que Don Artemio fue incluido en la Guía MB100 2026, convirtiéndose en el único restaurante de Coahuila entre los mejores de México.

Don Artemio rinde homenaje a Saltillo con nuevo mural y finaliza su remodelación
Regreso a clases

Regreso a clases
true

El problema está en que la seguridad no nos importa
true

POLITICÓN: ¿Alfonso Cepeda en BMW prestado y con placas ocultas? La insultante defensa del líder magisterial
Complejos como Parque Centro y Paseo Villalta han adecuado sus instalaciones al aire libre para responder a la creciente demanda de espacios integrales para mascotas.

Saltillo: Estas son las plazas, cafeterías y restaurantes ‘pet friendly’ para visitar
Este domicilio en la colonia Ampliación Real de Peña fue cateado la noche de este lunes tras la investigación que se abrió en donde se considera posible trata de personas.

Saltillo: Catean supuesta casa de masajes donde obligaban a trabajadoras a sostener relaciones; detienen a dos personas
Isabelle Sava, medallista mundial de taekwondo y una de las jóvenes promesas de Reino Unido, falleció a los 19 años después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía.

Muere a los 19 años Isabelle Sava, joven promesa del taekwondo británico
Fotografía publicada por Grand Canyon National Park en su cuenta oficial de Facebook que muestra los daños tras las inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón.

Sorprende a visitantes repentinas inundaciones en el Gran Cañón, que dejan 15 desaparecidos y decenas de evacuados