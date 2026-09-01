Condicionan inscripción de alumno al pago de cuota escolar en secundaria de Monclova

La mujer, identificada en Facebook como Yaz Getz, relató que su esposo perdió su empleo hace aproximadamente dos meses luego de sufrir una lesión en un ojo y que, a sus 63 años, aún se encuentran a la espera de que se resuelva el trámite relacionado con su pensión, por lo que actualmente atraviesan complicaciones económicas.

MONCLOVA, COAH.- Una madre de familia recurrió a las redes sociales para denunciar que en la Secundaria Carlos Espinoza, de Monclova , le habrían condicionado la inscripción de su nieto al pago de la cuota escolar, situación que, aseguró, afecta a familias que actualmente enfrentan dificultades económicas.

Explicó que ella y su esposo se están haciendo cargo de los gastos del regreso a clases de su nieto, quien está bajo su cuidado desde hace tiempo. Incluso, señaló que tuvieron que reciclar algunos cuadernos de ciclos anteriores para poder completar los útiles escolares del menor.

Sin embargo, al acudir a la secundaria para entregar la documentación correspondiente a su ingreso, aseguró que no quisieron recibirla debido a que no contaba con dinero para cubrir la cuota escolar.

“Me parece muy injusto que por esa razón no me lo quieran aceptar”, expresó en su publicación, donde también cuestionó que el acceso a la educación pública pueda verse condicionado por la situación económica de una familia.

La mujer aclaró que no está en contra de las cuotas voluntarias y aseguró que en años anteriores ha realizado sus aportaciones cuando le ha sido posible; sin embargo, cuestionó que, a su percepción, no se han observado mejoras importantes en el plantel pese a los recursos que se han destinado para su mantenimiento.

Además, afirmó que durante la jornada de entrega de documentación observó a otros padres de familia que también habrían sido regresados por no llevar dinero para cubrir la cuota.

Ante esta situación, pidió apoyo para hacer llegar su denuncia al gobernador de Coahuila y a la Secretaría de Educación, al considerar que podría tratarse de una problemática que no solamente enfrenta su familia, sino también otros padres que atraviesan dificultades económicas en Monclova.

Hasta el momento, la denuncia corresponde a lo expuesto públicamente por la madre de familia en redes sociales, sin que en la publicación se incluya la postura de la dirección de la Secundaria Carlos Espinoza o de las autoridades educativas sobre el señalamiento.