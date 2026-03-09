Anuncian feria de emprendimiento para impulsar negocios locales en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 9 marzo 2026
    Anuncian feria de emprendimiento para impulsar negocios locales en Piedras Negras
    Michell Morales y María Rosalinda López Guerra anunciaron la realización de una feria de emprendimiento que tendrá lugar a mediados de marzo en Piedras Negras. Josué Rodríguez

La iniciativa busca dar mayor visibilidad a los emprendedores locales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de impulsar a los pequeños negocios y dar mayor visibilidad a los emprendedores locales, Michell Morales y María Rosalinda López Guerra anunciaron la realización de una feria de emprendimiento que se llevará a cabo a mediados de marzo en Piedras Negras.

El evento está programado para los días sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Salón Gran Plaza, donde se instalarán diversos stands para que comerciantes y emprendedores exhiban y comercialicen sus productos directamente con el público.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: servicios Primarios refuerza labores con nuevas unidades de recolección

Michell Morales destacó que la finalidad de esta iniciativa es abrir espacios para quienes cuentan con un negocio propio o buscan darse a conocer, ofreciéndoles un lugar donde puedan promocionar lo que elaboran o distribuyen. Señaló que la convocatoria está abierta a todo tipo de giros, como alimentos, artículos religiosos, productos de belleza, higiene personal, entre otros.

Asimismo, informó que aún hay espacios disponibles para quienes deseen participar, incluso con la posibilidad de compartir un stand entre dos emprendedores, lo que facilita su incorporación al evento.

Por su parte, María Rosalinda López Guerra, propietaria del Salón Gran Plaza, subrayó que decidió sumarse a esta propuesta con el objetivo de respaldar tanto a jóvenes como a personas mayores que buscan salir adelante mediante el emprendimiento.

Finalmente, las organizadoras reiteraron la invitación a la comunidad emprendedora para aprovechar esta oportunidad de promoción, fomentar el consumo local y contribuir al fortalecimiento de la economía regional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


emprendimiento

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera.

Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump