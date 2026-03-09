Anuncian feria de emprendimiento para impulsar negocios locales en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de impulsar a los pequeños negocios y dar mayor visibilidad a los emprendedores locales, Michell Morales y María Rosalinda López Guerra anunciaron la realización de una feria de emprendimiento que se llevará a cabo a mediados de marzo en Piedras Negras.

El evento está programado para los días sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Salón Gran Plaza, donde se instalarán diversos stands para que comerciantes y emprendedores exhiban y comercialicen sus productos directamente con el público.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: servicios Primarios refuerza labores con nuevas unidades de recolección

Michell Morales destacó que la finalidad de esta iniciativa es abrir espacios para quienes cuentan con un negocio propio o buscan darse a conocer, ofreciéndoles un lugar donde puedan promocionar lo que elaboran o distribuyen. Señaló que la convocatoria está abierta a todo tipo de giros, como alimentos, artículos religiosos, productos de belleza, higiene personal, entre otros.

Asimismo, informó que aún hay espacios disponibles para quienes deseen participar, incluso con la posibilidad de compartir un stand entre dos emprendedores, lo que facilita su incorporación al evento.

Por su parte, María Rosalinda López Guerra, propietaria del Salón Gran Plaza, subrayó que decidió sumarse a esta propuesta con el objetivo de respaldar tanto a jóvenes como a personas mayores que buscan salir adelante mediante el emprendimiento.

Finalmente, las organizadoras reiteraron la invitación a la comunidad emprendedora para aprovechar esta oportunidad de promoción, fomentar el consumo local y contribuir al fortalecimiento de la economía regional.