Aranceles de E.E.U.U. ponen en riesgo la competitividad regional: ANTAD

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) expresó nuevamente su preocupación por la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas por parte del Gobierno de Estados Unidos, al considerar que estas medidas vulneran el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y afectan la competitividad de la región.

A través de un comunicado, la organización señaló que los aranceles encarecen los productos para los consumidores, alteran las cadenas de suministro y generan incertidumbre para las empresas que operan bajo las reglas del acuerdo comercial vigente en América del Norte.

La ANTAD subrayó que el T-MEC ha sido un instrumento clave para el desarrollo económico regional, al promover un comercio libre, justo y equilibrado, así como al incentivar la inversión, la generación de empleos y el crecimiento del sector detallista.

“La imposición de aranceles socava estos principios y amenaza la estabilidad del mercado. Es fundamental respetar los acuerdos establecidos y privilegiar mecanismos de negociación que preserven la integración económica de la región”, advirtió el organismo.

Finalmente, la asociación reiteró su disposición de colaborar con el Gobierno de México para fortalecer la inversión y la creación de empleos, además de garantizar a los consumidores el acceso a productos de calidad, con amplia variedad y precios competitivos.