Arranca en Coahuila el programa ‘A tu colonia la cuidamos todas y todos’

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Piedras Negras
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    Arranca en Coahuila el programa ‘A tu colonia la cuidamos todas y todos’
    La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila consolidó la puesta en marcha del programa de proximidad social A tu colonia la cuidamos todas y todos. ARCHIVO

El programa también incluye la implementación de atención inmediata mediante mensajería electrónica para facilitar la recepción y seguimiento de denuncias ciudadanas

PIEDRAS NEGRS, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila consolidó la puesta en marcha del programa de proximidad social “A tu colonia la cuidamos todas y todos”, bajo las instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó el inicio coordinado de estas acciones, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad comunitaria en las distintas regiones de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/refuerzan-vigilancia-epidemiologica-tras-casos-probables-de-dengue-y-sarampion-en-piedras-negras-LP21599211

La estrategia contempla reuniones vecinales periódicas para la recepción directa de denuncias, visitas a escuelas orientadas a la prevención del delito, atención inmediata mediante mensajería electrónica y operativos conjuntos con la participación del binomio canino institucional.

Rodríguez Ríos subrayó que la ciudadanía es el principal aliado para preservar el orden. El modelo sigue los lineamientos de la Mesa Estatal de Seguridad, con el propósito de mantener baja la percepción de inseguridad y combatir delitos del fuero común en los sectores habitacionales.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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