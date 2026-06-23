Arranca en Coahuila el programa ‘A tu colonia la cuidamos todas y todos’

PIEDRAS NEGRS, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila consolidó la puesta en marcha del programa de proximidad social “A tu colonia la cuidamos todas y todos”, bajo las instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó el inicio coordinado de estas acciones, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad comunitaria en las distintas regiones de la entidad.