Refuerzan vigilancia epidemiológica tras casos probables de dengue y sarampión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria Número Uno mantiene activa la vigilancia epidemiológica en diversos sectores de Piedras Negras, luego de la detección de un caso probable de dengue y otro sospechoso de sarampión, informó el epidemiólogo Roberto Bellock.

El especialista detalló que uno de los casos de dengue continúa bajo observación, mientras que otro sospechoso resultó negativo tras los análisis de laboratorio. Como medida preventiva, se desplegaron acciones de control vectorial y cercos epidemiológicos en la colonia Praderas, además de operativos en Las Fuentes y Montes.