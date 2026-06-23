Refuerzan vigilancia epidemiológica tras casos probables de dengue y sarampión en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Refuerzan vigilancia epidemiológica tras casos probables de dengue y sarampión en Piedras Negras
    La Jurisdicción Sanitaria Número Uno mantiene activa la vigilancia epidemiológica en distintos sectores de Piedras Negras, tras la detección de casos sospechosos de dengue y sarampión que han encendido los protocolos preventivos en la región. Josué Rodríguez

Las autoridades de salud reforzaron esquemas de vacunación en personas con cartillas incompletas como parte de las acciones preventivas en los sectores intervenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria Número Uno mantiene activa la vigilancia epidemiológica en diversos sectores de Piedras Negras, luego de la detección de un caso probable de dengue y otro sospechoso de sarampión, informó el epidemiólogo Roberto Bellock.

El especialista detalló que uno de los casos de dengue continúa bajo observación, mientras que otro sospechoso resultó negativo tras los análisis de laboratorio. Como medida preventiva, se desplegaron acciones de control vectorial y cercos epidemiológicos en la colonia Praderas, además de operativos en Las Fuentes y Montes.

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En paralelo, se atendió un caso sospechoso de sarampión en la colonia Roma Verde, donde se aplicaron protocolos de muestreo y vacunación preventiva. Bellock subrayó que, debido a la similitud de los síntomas entre enfermedades exantemáticas, todos los casos sospechosos son estudiados hasta contar con resultados confirmatorios.

Los cercos epidemiológicos también permiten reforzar la vacunación en población con esquemas incompletos, como parte de las acciones de salud pública. Los resultados de laboratorio estarán disponibles en las próximas horas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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