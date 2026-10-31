Aseguran abasto de vacunas contra el COVID-19 en la Región Norte de Coahuila

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Piedras Negras
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    Aseguran abasto de vacunas contra el COVID-19 en la Región Norte de Coahuila
    La aplicación de dosis contra el COVID-19 y la influenza se mantiene abierta para la población en general en los centros de salud de la región. ARCHIVO

La Jurisdicción Sanitaria 01 recibió más de mil dosis para continuar con la inmunización; también cuentan con biológicos contra la influenza y la tuberculosis

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 recibió un nuevo lote de más de mil dosis de vacuna contra el COVID-19, con lo que se restablece y garantiza el abasto del biológico para continuar con las jornadas de inmunización en la Región Norte de Coahuila, informó el jefe de la dependencia, Juan Roberto Baeza Díaz.

El funcionario detalló que el suministro continuará de manera periódica, con la recepción de nuevos lotes cada tres o cuatro días, para mantener la disponibilidad constante y cumplir con las metas de vacunación establecidas para este año.

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Baeza Díaz recordó que, si bien la aplicación inicial se enfocó en los sectores más vulnerables, actualmente se mantiene una estrategia abierta. Esto permite que cualquier persona que acuda a los centros de salud pueda solicitar la vacuna, conforme a los criterios sanitarios.

DISPONIBILIDAD DE OTROS BIOLÓGICOS

Respecto al resto de los biológicos, el jefe jurisdiccional destacó que la red de salud regional cuenta con un suministro suficiente para atender la demanda. En el caso de la influenza, se han recibido 5,000 dosis en total (un primer lote de 3,000 y una remesa posterior de 2,000).

La vacuna BCG contra la tuberculosis también se encuentra disponible desde la semana pasada, luego de que su suministro fuera restablecido tras un retraso previo.

Ante la temporada de cambios bruscos de temperatura, el funcionario invitó a la ciudadanía a acudir a las unidades médicas y hospitales de la región para revisar sus cartillas y completar los esquemas pendientes. Hizo especial énfasis en que madres y padres de familia lleven a los menores de edad para asegurar que reciban las inmunizaciones correspondientes a su etapa de desarrollo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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