Aseguran droga y detienen a cuatro tras cateo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un despliegue policiaco irrumpió la mañana de ayer miércoles en la colonia Nueva República, en Piedras Negras, donde cuatro personas fueron detenidas durante un cateo derivado de denuncias anónimas por presunta venta de droga.

La intervención se realizó alrededor de las 07:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Tamaulipas. La diligencia fue autorizada previamente por un juez, luego de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, iniciada tras reportes ciudadanos que señalaban el inmueble como posible punto de distribución de narcóticos.

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, así como efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las corporaciones desplegaron un cerco en la zona mientras se ejecutaba la orden judicial.

Durante la revisión del inmueble fueron aseguradas diversas dosis de cristal y mariguana, además de objetos presuntamente utilizados para la comercialización de droga. Entre lo incautado se encuentran pipas hechizas, básculas grameras, cámaras de videovigilancia y teléfonos celulares.

En el lugar fueron detenidos tres hombres y una mujer, quienes se encontraban al interior del domicilio al momento de la intervención. Tras su aseguramiento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la acción fue resultado directo de denuncias anónimas que advertían sobre actividades ilícitas en el sector.

El inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las diligencias correspondientes. Las autoridades no precisaron la cantidad exacta de droga asegurada, pero confirmaron que los indicios serán analizados como parte de la carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

(Con información de medios locales)