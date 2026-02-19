Aseguran droga y detienen a cuatro tras cateo en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 19 febrero 2026
    Aseguran droga y detienen a cuatro tras cateo en Piedras Negras
    Cateo. El domicilio quedó bajo resguardo de las autoridades tras el operativo federal. MARTÍN ROJAS

La orden de cateo fue autorizada por un juez tras la integración de una carpeta derivada de denuncias anónimas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un despliegue policiaco irrumpió la mañana de ayer miércoles en la colonia Nueva República, en Piedras Negras, donde cuatro personas fueron detenidas durante un cateo derivado de denuncias anónimas por presunta venta de droga.

La intervención se realizó alrededor de las 07:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Tamaulipas. La diligencia fue autorizada previamente por un juez, luego de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, iniciada tras reportes ciudadanos que señalaban el inmueble como posible punto de distribución de narcóticos.

TE PUEDE INTERESAR: Acciona su carabina y termina con fractura en el codo en Hidalgo

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, así como efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las corporaciones desplegaron un cerco en la zona mientras se ejecutaba la orden judicial.

Durante la revisión del inmueble fueron aseguradas diversas dosis de cristal y mariguana, además de objetos presuntamente utilizados para la comercialización de droga. Entre lo incautado se encuentran pipas hechizas, básculas grameras, cámaras de videovigilancia y teléfonos celulares.

En el lugar fueron detenidos tres hombres y una mujer, quienes se encontraban al interior del domicilio al momento de la intervención. Tras su aseguramiento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la acción fue resultado directo de denuncias anónimas que advertían sobre actividades ilícitas en el sector.

El inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las diligencias correspondientes. Las autoridades no precisaron la cantidad exacta de droga asegurada, pero confirmaron que los indicios serán analizados como parte de la carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Seguridad
operativos

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO