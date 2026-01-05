Aseguran réplicas de armas tras operativo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un operativo encabezado por corporaciones estatales derivó en el aseguramiento de réplicas de armas de fuego durante un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento San José, en el municipio de Piedras Negras, como parte de una investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La diligencia se llevó a cabo durante el fin de semana, luego de que se obtuviera la orden judicial correspondiente. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle 10, donde se efectuó una revisión exhaustiva del inmueble.

Durante la inspección, los agentes localizaron y aseguraron diversas réplicas de armas, tanto largas como cortas, las cuales fueron retiradas del domicilio y puestas a disposición de la autoridad investigadora. De acuerdo con la información disponible, los objetos decomisados no corresponden a armas de fuego funcionales; sin embargo, su presencia fue considerada relevante dentro de la indagatoria que se sigue.

En el cateo no se reportaron personas detenidas. No obstante, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer el origen de las réplicas aseguradas y determinar si existe alguna responsabilidad legal relacionada con su posesión o posible uso.

De manera oficial se informó que este tipo de operativos forman parte de las acciones derivadas del seguimiento a denuncias anónimas recibidas por la autoridad ministerial. Dichos reportes ciudadanos son analizados y, cuando existen elementos suficientes, se solicita la autorización judicial para intervenir inmuebles mediante cateos, como ocurrió en este caso.

Las autoridades señalaron que estas diligencias buscan fortalecer las investigaciones en curso y prevenir situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad o generar alarma entre la población. En ese sentido, se reiteró que las denuncias anónimas continúan siendo un mecanismo clave para iniciar trabajos de investigación en distintos sectores de la ciudad.

El aseguramiento fue documentado e integrado a la carpeta correspondiente, mientras peritos y agentes continúan con el análisis de los indicios recabados durante el operativo. La Fiscalía General de Justicia del Estado no precisó si el inmueble permanece bajo resguardo, ni si se solicitarán nuevas diligencias relacionadas con el caso.

Finalmente, se indicó que las investigaciones continuarán su curso conforme a lo establecido en la ley, y que se dará seguimiento a los reportes ciudadanos que dieron origen a este cateo, sin que hasta el momento se haya informado sobre nuevas acciones o detenciones vinculadas al hecho.

(Con información de medios locales)