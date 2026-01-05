Aseguran réplicas de armas tras operativo en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 5 enero 2026
    Aseguran réplicas de armas tras operativo en Piedras Negras
    El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle 10. FOTO: REDES SOCIALES

El cateo se realizó en una vivienda del fraccionamiento San José, donde agentes estatales decomisaron armas; no hubo detenidos y la investigación continúa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un operativo encabezado por corporaciones estatales derivó en el aseguramiento de réplicas de armas de fuego durante un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento San José, en el municipio de Piedras Negras, como parte de una investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La diligencia se llevó a cabo durante el fin de semana, luego de que se obtuviera la orden judicial correspondiente. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle 10, donde se efectuó una revisión exhaustiva del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Alta demanda satura servicios de salud mental en Piedras Negras

Durante la inspección, los agentes localizaron y aseguraron diversas réplicas de armas, tanto largas como cortas, las cuales fueron retiradas del domicilio y puestas a disposición de la autoridad investigadora. De acuerdo con la información disponible, los objetos decomisados no corresponden a armas de fuego funcionales; sin embargo, su presencia fue considerada relevante dentro de la indagatoria que se sigue.

En el cateo no se reportaron personas detenidas. No obstante, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer el origen de las réplicas aseguradas y determinar si existe alguna responsabilidad legal relacionada con su posesión o posible uso.

De manera oficial se informó que este tipo de operativos forman parte de las acciones derivadas del seguimiento a denuncias anónimas recibidas por la autoridad ministerial. Dichos reportes ciudadanos son analizados y, cuando existen elementos suficientes, se solicita la autorización judicial para intervenir inmuebles mediante cateos, como ocurrió en este caso.

Las autoridades señalaron que estas diligencias buscan fortalecer las investigaciones en curso y prevenir situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad o generar alarma entre la población. En ese sentido, se reiteró que las denuncias anónimas continúan siendo un mecanismo clave para iniciar trabajos de investigación en distintos sectores de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Reducción de jornada laboral exigirá ajustes productivos y tecnológicos: especialista

El aseguramiento fue documentado e integrado a la carpeta correspondiente, mientras peritos y agentes continúan con el análisis de los indicios recabados durante el operativo. La Fiscalía General de Justicia del Estado no precisó si el inmueble permanece bajo resguardo, ni si se solicitarán nuevas diligencias relacionadas con el caso.

Finalmente, se indicó que las investigaciones continuarán su curso conforme a lo establecido en la ley, y que se dará seguimiento a los reportes ciudadanos que dieron origen a este cateo, sin que hasta el momento se haya informado sobre nuevas acciones o detenciones vinculadas al hecho.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Seguridad
Armas de fuego

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

