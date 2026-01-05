Alta demanda satura servicios de salud mental en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 5 enero 2026
    Alta demanda satura servicios de salud mental en Piedras Negras
    El Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Piedras Negras ofrece atención psicológica gratuita para depresión, ansiedad, consumo de sustancias y prevención del suicidio. FOTO: ARCHIVO

El Cecosama brinda atención gratuita en salud mental y adicciones; sin embargo, el incremento en la demanda ha saturado su agenda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) de Piedras Negras ofrece atención especializada a personas con problemas de consumo de sustancias, así como apoyo en salud mental para el manejo de depresión, ansiedad, autolesiones y la prevención del suicidio. Además, brinda orientación a familias y atiende condiciones de riesgo relacionadas con la salud emocional, informó Azahi Carolina Valdez Saldaña, responsable del centro.

Las instalaciones se ubican en la calle Miguel Garza #2701, colonia Lázaro Cárdenas, y operan de 08:00 a 15:00 horas; la última cita se agenda a las 14:30 horas. Para solicitar atención, la población puede comunicarse al teléfono 878 782 3439.

Valdez Saldaña detalló que la unidad cuenta actualmente con tres psicólogos y una trabajadora social, además de pasantes y practicantes de psicología. Cada especialista atiende entre cuatro y cinco pacientes por día.

La responsable destacó que, tras la reciente difusión de los servicios, la demanda ha crecido de manera significativa, lo que ha saturado la agenda y obligado a programar citas desde principios de enero. Recordó que todos los servicios son completamente gratuitos, lo que ha generado un alto interés entre la población.

Temas


Salud Mental

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

