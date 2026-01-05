Alta demanda satura servicios de salud mental en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) de Piedras Negras ofrece atención especializada a personas con problemas de consumo de sustancias, así como apoyo en salud mental para el manejo de depresión, ansiedad, autolesiones y la prevención del suicidio. Además, brinda orientación a familias y atiende condiciones de riesgo relacionadas con la salud emocional, informó Azahi Carolina Valdez Saldaña, responsable del centro.

Las instalaciones se ubican en la calle Miguel Garza #2701, colonia Lázaro Cárdenas, y operan de 08:00 a 15:00 horas; la última cita se agenda a las 14:30 horas. Para solicitar atención, la población puede comunicarse al teléfono 878 782 3439.

Valdez Saldaña detalló que la unidad cuenta actualmente con tres psicólogos y una trabajadora social, además de pasantes y practicantes de psicología. Cada especialista atiende entre cuatro y cinco pacientes por día.

La responsable destacó que, tras la reciente difusión de los servicios, la demanda ha crecido de manera significativa, lo que ha saturado la agenda y obligado a programar citas desde principios de enero. Recordó que todos los servicios son completamente gratuitos, lo que ha generado un alto interés entre la población.