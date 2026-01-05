Reducción de jornada laboral exigirá ajustes productivos y tecnológicos: especialista

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El doctor Isidro Vargas Campos, reconocido especialista en temas laborales, exhortó a empresarios y patrones a realizar un análisis profundo de su capacidad productiva y de su plantilla laboral ante la próxima reducción de la jornada laboral en México.

Las modificaciones legales comenzarán a aplicarse en 2027 y se implementarán de manera escalonada hasta 2030. Vargas Campos subrayó que lo más recomendable es que cada organización identifique desde ahora sus necesidades específicas, con el fin de diseñar ajustes estratégicos que reduzcan el impacto en los costos operativos.

“Existen herramientas que algunos sectores aún se resisten a adoptar, como la inteligencia artificial; el sector productivo debe analizar seriamente estas alternativas”, señaló el especialista.

El experto también destacó la importancia de establecer vínculos con instituciones académicas y universidades, las cuales desarrollan estudios técnicos que pueden servir de base para diseñar estrategias de eficiencia adaptadas a cada empresa.

Finalmente, advirtió que las sanciones por incumplir con la nueva normativa serán altamente severas, por lo que consideró indispensable planificar con antelación las modificaciones necesarias para garantizar una transición exitosa.