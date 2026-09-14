Asesinan a balazos a hombre de 59 años en Villa de Fuente en Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Asesinan a balazos a hombre de 59 años en Villa de Fuente en Piedras Negras, Coahuila
    Elementos de seguridad y peritos acudieron a la calle Guadalupe Victoria para investigar el homicidio registrado durante la madrugada, en Piedras Negras, Coahuila. CORTESÍA

Jesús Alfonso ‘N’ fue atacado durante la madrugada cuando regresaba a su domicilio; la Fiscalía busca al responsable

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El asesinato de un hombre de 59 años registrado durante la madrugada de este lunes en el sector Villa de Fuente, en Piedras Negras, Coahuila, permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, mientras autoridades buscan establecer el móvil y localizar al responsable.

La víctima fue identificada como Jesús Alfonso “N”, quien fue atacado cuando regresaba a su domicilio ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria. De acuerdo con los reportes difundidos tras el crimen, el hombre se desplazaba en un automóvil Dodge Challenger de color gris, con placas del estado de Texas.

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El ataque ocurrió aproximadamente a la 01:30 horas. Una mujer de 80 años reportó al Sistema de Emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones y posteriormente encontró a su hijo lesionado.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes localizaron al hombre sin signos vitales. Las primeras indagatorias establecieron que presentaba al menos dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una en el pómulo y otra en la sien izquierda. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

De acuerdo con testimonios recabados inicialmente, un sujeto que viajaba en una motocicleta habría interceptado a Fuentes Ovalle cuando descendía de su vehículo. El agresor presuntamente le habría ordenado que saliera y posteriormente realizó alrededor de cinco disparos antes de escapar del lugar.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, pidió este lunes no adelantar conclusiones y señaló que, con los datos disponibles inicialmente, una de las líneas apunta a que el homicidio podría estar relacionado con una rencilla personal. Sin embargo, subrayó que corresponde a la Fiscalía Regional Norte I determinar el móvil y establecer responsabilidades.

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El Presidente Municipal también afirmó que Villa de Fuente no es considerado un sector conflictivo y señaló que continúan los recorridos de vigilancia mediante el esquema de patrullaje dividido en cuatro cuadrantes.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el ataque, establecer si existía algún vínculo entre la víctima y su agresor y tratar de identificar al responsable, quien hasta el momento no ha sido detenido.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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