Atacan a machetazos a taxista en el Centro de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Atacan a machetazos a taxista en el Centro de Piedras Negras
    Elementos policiacos acudieron al lugar señalado por el afectado, pero no localizaron a los presuntos agresores. REDES SOCIALES

El trabajador del volante, de 57 años, buscó atención médica después de la agresión; cuando policías acudieron al sitio señalado, los presuntos responsables ya no estaban

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un taxista de 57 años resultó herido con un machete durante una agresión ocurrida en la zona Centro de Piedras Negras, donde señaló como presunto responsable a un hombre al que conoce con el apodo de “El Greñas”.

El afectado fue identificado como Jesús Javier ¨N¨, conductor de un ecotaxi de la línea Premier, quien acudió a solicitar atención médica después de sufrir dos heridas en la espalda.

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De acuerdo con su declaración, el conflicto comenzó en un terreno baldío donde permanecía junto con otras personas, en las inmediaciones del sector Villa de Fuente. Presuntamente, una discusión relacionada con su permanencia en el lugar derivó en la agresión.

El taxista relató que, durante el altercado, uno de los hombres sacó un machete y lo atacó. Pese a las lesiones, logró retirarse del sitio en su vehículo para buscar ayuda y posteriormente informar a las autoridades sobre lo sucedido.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos acudieron al lugar señalado; sin embargo, los presuntos agresores ya no se encontraban ahí, por lo que no se concretó ninguna detención.

El estado de salud del trabajador del volante fue reportado como estable. Las autoridades le recomendaron acudir ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para formalizar la denuncia correspondiente y permitir el seguimiento de las investigaciones.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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