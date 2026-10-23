Atacan a machetazos a taxista en el Centro de Piedras Negras

El afectado fue identificado como Jesús Javier ¨N¨, conductor de un ecotaxi de la línea Premier, quien acudió a solicitar atención médica después de sufrir dos heridas en la espalda.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un taxista de 57 años resultó herido con un machete durante una agresión ocurrida en la zona Centro de Piedras Negras, donde señaló como presunto responsable a un hombre al que conoce con el apodo de “El Greñas”.

De acuerdo con su declaración, el conflicto comenzó en un terreno baldío donde permanecía junto con otras personas, en las inmediaciones del sector Villa de Fuente. Presuntamente, una discusión relacionada con su permanencia en el lugar derivó en la agresión.

El taxista relató que, durante el altercado, uno de los hombres sacó un machete y lo atacó. Pese a las lesiones, logró retirarse del sitio en su vehículo para buscar ayuda y posteriormente informar a las autoridades sobre lo sucedido.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos acudieron al lugar señalado; sin embargo, los presuntos agresores ya no se encontraban ahí, por lo que no se concretó ninguna detención.

El estado de salud del trabajador del volante fue reportado como estable. Las autoridades le recomendaron acudir ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para formalizar la denuncia correspondiente y permitir el seguimiento de las investigaciones.

(Con información de medios locales)