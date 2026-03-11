Atacan brutalmente a joven a mordidas y le arrancan parte de la oreja en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 11 marzo 2026
    Tragedia. La menor Melay Monserrath fue declarada sin vida en el Hospital General de Zona número 11 de Piedras Negras. ESPECIAL

La víctima logró llegar a su domicilio tras la agresión y fue trasladada por familiares al hospital, donde se reportó su ingreso a las autoridades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven terminó hospitalizado luego de ser víctima de una violenta agresión registrada en una plaza pública de la colonia 28 de Junio, en Piedras Negras. De acuerdo con el reporte inicial, la víctima fue atacada por otro sujeto que primero lo golpeó y posteriormente lo mordió, provocándole heridas graves, entre ellas la pérdida de una parte de la oreja izquierda.

El lesionado fue identificado como Carlos Osvaldo “N”, quien tuvo que ser trasladado al área de urgencias del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el ataque.

Según la declaración que el afectado proporcionó a las autoridades, el incidente ocurrió cuando caminaba con dirección a una cancha de futbolito ubicada detrás de un centro comercial. Mientras avanzaba por la plaza del sector, un sujeto al que conoce únicamente con el apodo de “JR” le salió al paso.

De acuerdo con su testimonio, el individuo comenzó a agredirlo físicamente y lo golpeó en repetidas ocasiones. Tras el ataque inicial, el agresor logró derribarlo al suelo. Una vez sometido, el atacante continuó la agresión y lo mordió en distintas partes del cuerpo.

Durante la agresión, el afectado sufrió heridas en el estómago y una mordida en la oreja izquierda que le arrancó un fragmento del tejido. A pesar de las lesiones, el joven logró retirarse del lugar y dirigirse a su domicilio para solicitar ayuda.

Familiares lo trasladaron posteriormente a un hospital para recibir atención médica urgente. Personal del nosocomio reportó el ingreso del lesionado a las autoridades, lo que derivó en la intervención de agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar la primera declaración del afectado. El coordinador del Ministerio Público informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto responsable.

Las autoridades señalaron que el joven se encuentra estable, aunque sigue recibiendo atención médica debido a las heridas ocasionadas durante la agresión.

Por ahora no se ha reportado la detención del presunto agresor. Sin embargo, la víctima aportó información que podría ayudar a identificar y ubicar al responsable.

(Con información de medios locales)

