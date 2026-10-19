Atacan con tubo y objeto punzante a joven en la colonia Villa Real, de Piedras Negras

El afectado, identificado como Christian “N”, señaló a una mujer y a un hombre como participantes en el ataque. Tras resultar lesionado, fue auxiliado por sus familiares y llevado a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 20 años recibió atención médica después de ser golpeado en la cabeza con un tubo y herido por la espalda con un objeto punzocortante durante una agresión registrada este lunes en un Oxxo del sector Aguavientos, en la colonia Villa Real, de Piedras Negras , Coahuila.

De acuerdo con el relato del joven, había acudido al establecimiento mientras utilizaba audífonos. En ese momento, una mujer se aproximó y le hizo un reclamo relacionado con un supuesto comentario dirigido hacia ella.

Christian sostuvo que no había escuchado lo que le decía. Según su versión, la mujer lo golpeó en la cabeza con un tubo metálico y un segundo individuo intervino para atacarlo por la espalda con un objeto punzocortante, descrito como un posible picahielo.

El joven indicó que el hombre llevaba el rostro cubierto. Su testimonio atribuye a cada participante una acción distinta durante la agresión, que le provocó lesiones por las que requirió atención médica.

Después del ataque, ambas personas se retiraron del establecimiento. El lesionado logró regresar a su domicilio, donde su familia lo auxilió y posteriormente lo trasladó a la unidad del IMSS, de acuerdo con el reporte inicial del caso.

Ese mismo reporte señala que personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de lo ocurrido en el hospital, como parte de las actuaciones para esclarecer los hechos e identificar a quienes participaron.

La versión del afectado sitúa el inicio de la agresión en el reclamo de la mujer, cuando él llevaba puestos los audífonos. Este señalamiento forma parte de su testimonio sobre lo sucedido en el comercio de Villa Real y deberá contrastarse durante la investigación.