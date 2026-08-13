Atiende centro ‘Tu nueva historia’ a 15 adultos mayores rescatadas, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un total de 15 adultos mayores que se encontraban en condiciones de abandono o vulnerabilidad en Piedras Negras, Coahuila, han sido rescatados y trasladados al Centro Integral para Personas Mayores “Tu nueva historia”, informó este jueves el DIF Municipal durante la presentación de su informe mensual de actividades. La directora general del organismo, Sonia Anel Pérez, señaló que han transcurrido 14 meses desde que el DIF Municipal de Piedras Negras asumió la responsabilidad del antiguo asilo San Vicente de Paul, proceso que posteriormente derivó en la creación de un nuevo espacio destinado a ofrecer atención digna y especializada a las personas mayores.

El centro integral fue inaugurado en febrero de este año y representó una inversión de 39 millones de pesos, de acuerdo con información del Gobierno Municipal. El inmueble cuenta con capacidad para atender hasta 50 residentes y dispone de áreas destinadas a servicios médicos, enfermería, cocina, lavandería y atención administrativa. Durante el informe, Idalia Rivera, coordinadora del centro, explicó que los residentes reciben consultas médicas, seguimiento de tratamientos, administración de medicamentos, curaciones, apoyo para higiene y cuidado personal, además de alimentación preparada de acuerdo con sus necesidades. El modelo también contempla terapias físicas, ocupacionales y de estimulación cognitiva, así como actividades recreativas y de integración social. Durante el último mes participaron escuelas, empresas, iglesias y dependencias municipales con visitas, talleres, presentaciones culturales y convivencias. El DIF destacó además las aportaciones realizadas por empresas y organizaciones, mediante alimentos, artículos de higiene, productos de limpieza y equipo que contribuyen al funcionamiento del inmueble.

Sonia Anel Pérez y la presidenta honoraria del DIF, Ellebana Rodríguez, señalaron que el objetivo es que quienes llegan al centro después de enfrentar abandono, enfermedad o vulnerabilidad encuentren atención, acompañamiento y condiciones adecuadas para recuperar su calidad de vida. El Centro “Tu nueva historia” se consolida así como uno de los principales proyectos sociales de Piedras Negras dirigidos a la protección y atención integral de adultos mayores.