Saltillo lanza convocatoria al Premio Municipal de la Juventud 2026; buscan historias que inspiran

Para reconocer a los jóvenes que han puesto en alto a Saltillo con sus logros en las aulas, escenarios, canchas, proyectos sociales, emprendimientos y trabajos científicos, el Ayuntamiento lanzó este miércoles la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026. La invitación está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años que destaquen por su trayectoria, dedicación o aportaciones a la comunidad. También podrán ser propuestos por ciudadanos, instituciones educativas, organismos públicos y privados y organizaciones académicas.

El reconocimiento contempla seis categorías: Logro Académico, Cultural, Deportivo, Social, Emprendedor y Ciencia y Tecnología, con lo que se busca abarcar distintos perfiles y formas de participación de las nuevas generaciones. El periodo para presentar candidaturas comenzó este 12 de agosto y permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre. Las propuestas pueden entregarse de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal. También existe la posibilidad de realizar el registro durante las 24 horas mediante el portal oficial del Ayuntamiento. La convocatoria establece los requisitos y documentos necesarios para participar, por lo que los interesados deberán revisar las bases antes de integrar su expediente. El lanzamiento del premio ocurre durante agosto, mes en el que se desarrollan actividades relacionadas con el Día Internacional de la Juventud y que este año contempla acciones deportivas, culturales y educativas en distintos espacios de Saltillo.

El premio también busca dar continuidad a historias de jóvenes reconocidos en ediciones anteriores. Alejandro Carrillo de la Fuente, ganador de 2025 en Logro Cultural, compartió su experiencia y llamó a las nuevas generaciones a presentar sus trabajos y trayectorias. Más que un reconocimiento, la convocatoria abre un escaparate para que estudiantes, deportistas, artistas, emprendedores, investigadores y jóvenes involucrados en causas sociales hagan visible el trabajo que realizan en Saltillo.

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