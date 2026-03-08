Atienden en hospitales de Piedras Negras dos casos de intento de suicidio

Piedras Negras
/ 8 marzo 2026
    Atienden en hospitales de Piedras Negras dos casos de intento de suicidio
    Ambos incidentes ocurrieron en distintos puntos de la ciudad. VANGUARDIA

Los hechos fueron reportados por la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila

Autoridades atendieron dos casos de intento de suicidio registrados en distintos hospitales de Piedras Negras, donde los pacientes recibieron atención médica oportuna y fueron reportados fuera de peligro.

De acuerdo con informes de la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila, ambos incidentes ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad y fueron canalizados a unidades hospitalarias para su valoración médica.

El primer caso se registró en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde ingresó Wendy Marisol “N”, de 31 años de edad, luego de que presuntamente ingiriera medicamento controlado. De acuerdo con la información disponible, fueron sus familiares quienes la trasladaron al nosocomio para que recibiera atención médica.

El segundo incidente se presentó en la Clínica 79 del IMSS, donde fue atendido Saúl Eduardo “N”, de 25 años, quien presentaba una herida de aproximadamente cuatro centímetros en el brazo izquierdo y se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de su ingreso.

Las autoridades señalaron que hasta el momento se desconocen las circunstancias que habrían originado ambos intentos, por lo que se mantiene el seguimiento correspondiente a cada caso.

De acuerdo con el personal médico, los dos pacientes se encuentran fuera de peligro; no obstante, se recomendó que reciban atención psicológica y acompañamiento especializado.

