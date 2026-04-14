Atienden hasta 60 reportes diarios por brotes de aguas negras en Piedras Negras

El gerente general del organismo, Lorenzo Menera Sierra, informó que estos taponamientos han ocasionado que se registren brotes de aguas negras en diversos sectores, lo cual se debe a que se han encontrado distintos artículos de uso personal.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Entre 30 y 60 reportes diarios son atendidos por personal operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (Simas), relacionados con taponamientos en el sistema de drenaje, por lo que se exhortó a la ciudadanía a no arrojar objetos que causen estos problemas en la red.

“El drenaje no es basurero. Evite tirar grasas, toallitas húmedas, toallas sanitarias o productos de higiene. Debemos fomentar una cultura de prevención, ya que estos residuos son los que provocan los colapsos”, mencionó.

Aseguró que esta cifra de reportes representa un mínimo de 660 intervenciones mensuales, derivadas principalmente del mal uso de la red sanitaria.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para dejar de utilizar el drenaje como depósito de basura.

Reconoció que la capacidad de respuesta se ve limitada por el estado del equipo: de las cinco unidades Vactor disponibles, solo una se encuentra en operación. El resto, debido a su antigüedad, permanece constantemente en mantenimiento. “No es falta de voluntad; son vehículos viejos para los que incluso es difícil conseguir refacciones”.

El gerente de Simas reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar la red sanitaria e insistió en que tirar basura al interior de las alcantarillas provoca bloqueos que ocasionan que el drenaje no circule correctamente, generando colapsos o brotes de aguas negras por las alcantarillas.