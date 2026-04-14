Atienden hasta 60 reportes diarios por brotes de aguas negras en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 14 abril 2026
    Atienden hasta 60 reportes diarios por brotes de aguas negras en Piedras Negras
    Autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso del drenaje como basurero, con el fin de prevenir colapsos y derrames de aguas negras en la vía pública. Archivo

La capacidad operativa del sistema se ve limitada, ya que solo una unidad especializada se encuentra en funcionamiento, lo que complica la atención oportuna de los reportes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Entre 30 y 60 reportes diarios son atendidos por personal operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (Simas), relacionados con taponamientos en el sistema de drenaje, por lo que se exhortó a la ciudadanía a no arrojar objetos que causen estos problemas en la red.

El gerente general del organismo, Lorenzo Menera Sierra, informó que estos taponamientos han ocasionado que se registren brotes de aguas negras en diversos sectores, lo cual se debe a que se han encontrado distintos artículos de uso personal.

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“El drenaje no es basurero. Evite tirar grasas, toallitas húmedas, toallas sanitarias o productos de higiene. Debemos fomentar una cultura de prevención, ya que estos residuos son los que provocan los colapsos”, mencionó.

Aseguró que esta cifra de reportes representa un mínimo de 660 intervenciones mensuales, derivadas principalmente del mal uso de la red sanitaria.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para dejar de utilizar el drenaje como depósito de basura.

Reconoció que la capacidad de respuesta se ve limitada por el estado del equipo: de las cinco unidades Vactor disponibles, solo una se encuentra en operación. El resto, debido a su antigüedad, permanece constantemente en mantenimiento. “No es falta de voluntad; son vehículos viejos para los que incluso es difícil conseguir refacciones”.

El gerente de Simas reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar la red sanitaria e insistió en que tirar basura al interior de las alcantarillas provoca bloqueos que ocasionan que el drenaje no circule correctamente, generando colapsos o brotes de aguas negras por las alcantarillas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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