Alumnos del Conalep de Mazapil, Zacatecas, exploran oferta académica de la UTC en visita guiada

Esta mañana, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) recibió a un grupo de 14 alumnos del Conalep Mazapil, Zacatecas. El objetivo fue conocer de cerca la oferta educativa y los programas académicos de la institución. La jornada comenzó con la proyección de un video institucional a cargo del área de Extensión Universitaria. Posteriormente, personal de Servicios Estudiantiles coordinó un recorrido guiado por los principales espacios formativos.

Durante la visita, los jóvenes zacatecanos recorrieron los edificios 1, 2, 3 y 4 del campus. En estos puntos, los docentes presentaron diversos laboratorios, equipos especializados y simuladores de última generación. Como parte fundamental de la agenda, los estudiantes acudieron a la Rectoría de la universidad. Ahí fueron recibidos personalmente por el rector Sergio Guadarrama, quien mantuvo un diálogo cercano con el grupo. El rector aprovechó el encuentro para motivar a los visitantes y les dijo: “Los invito a continuar preparándose para construir un mejor futuro”, destacando la importancia de la educación técnica superior.

La visita permitió a los alumnos del Conalep obtener información directa sobre los programas educativos disponibles. Los docentes detallaron los perfiles de ingreso y las ventajas competitivas que ofrece la UTC. Esta actividad forma parte de los esfuerzos de la universidad por difundir sus espacios formativos entre instituciones de la región. La jornada concluyó con una visión clara de los jóvenes sobre su posible futuro profesional.

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