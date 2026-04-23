Alumnos del Conalep de Mazapil, Zacatecas, exploran oferta académica de la UTC en visita guiada

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Alumnos del Conalep de Mazapil, Zacatecas, exploran oferta académica de la UTC en visita guiada
    Alumnos del Conalep Mazapil recorrieron laboratorios y espacios formativos de la UTC durante su visita. MANUEL RODRÍGUEZ

Estudiantes del Conalep Mazapil visitaron la UTC para conocer su oferta académica, recorrer instalaciones y recibir orientación sobre su futuro profesional

Esta mañana, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) recibió a un grupo de 14 alumnos del Conalep Mazapil, Zacatecas. El objetivo fue conocer de cerca la oferta educativa y los programas académicos de la institución.

La jornada comenzó con la proyección de un video institucional a cargo del área de Extensión Universitaria. Posteriormente, personal de Servicios Estudiantiles coordinó un recorrido guiado por los principales espacios formativos.

$!La visita incluyó la presentación de equipos y simuladores de última generación en distintos edificios del campus.
La visita incluyó la presentación de equipos y simuladores de última generación en distintos edificios del campus. MANUEL RODRÍGUEZ
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Durante la visita, los jóvenes zacatecanos recorrieron los edificios 1, 2, 3 y 4 del campus. En estos puntos, los docentes presentaron diversos laboratorios, equipos especializados y simuladores de última generación.

Como parte fundamental de la agenda, los estudiantes acudieron a la Rectoría de la universidad. Ahí fueron recibidos personalmente por el rector Sergio Guadarrama, quien mantuvo un diálogo cercano con el grupo.

El rector aprovechó el encuentro para motivar a los visitantes y les dijo: “Los invito a continuar preparándose para construir un mejor futuro”, destacando la importancia de la educación técnica superior.

$!El rector Sergio Guadarrama dialogó con los estudiantes y los exhortó a continuar su preparación académica.
El rector Sergio Guadarrama dialogó con los estudiantes y los exhortó a continuar su preparación académica. MANUEL RODRÍGUEZ

La visita permitió a los alumnos del Conalep obtener información directa sobre los programas educativos disponibles. Los docentes detallaron los perfiles de ingreso y las ventajas competitivas que ofrece la UTC.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos de la universidad por difundir sus espacios formativos entre instituciones de la región. La jornada concluyó con una visión clara de los jóvenes sobre su posible futuro profesional.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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