Atropellan y matan a hombre en la carretera 57, en Nava, Coahuila; conductor huyó

El accidente fue reportado a los servicios de emergencia en las inmediaciones del denominado Callejón del Sapo, cerca de la zona de reductores de velocidad, donde automovilistas localizaron a una persona tendida sobre la carpeta asfáltica y solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio.

NAVA, COAH.- Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida durante la madrugada de este miércoles luego de ser atropellado sobre la carretera Federal 57, en el tramo correspondiente al municipio de Nava , donde el conductor involucrado presuntamente huyó del lugar sin detenerse para brindar auxilio.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y realizaron una valoración del hombre, pero únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales. Debido a la gravedad de las lesiones, el cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el hecho, la víctima habría sido impactada con fuerza por un vehículo cuyo conductor continuó su marcha y abandonó la zona.

Algunos objetos personales y el calzado del hombre quedaron dispersos sobre la carretera, elementos que fueron considerados por las autoridades dentro de la escena que deberá ser analizada por los peritos.

La identidad de la víctima no había sido establecida oficialmente al momento de los primeros reportes. Será mediante los procedimientos forenses y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado como se buscará establecer quién era el fallecido y localizar a sus familiares.

Elementos de las corporaciones de seguridad y de la Fiscalía realizaron las diligencias en el lugar y recabaron indicios que podrían ayudar a determinar la mecánica del atropellamiento, así como las características del vehículo involucrado.

La investigación se mantiene abierta para establecer si se trató de un solo impacto o si posteriormente otros vehículos tuvieron contacto con el cuerpo, además de determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.