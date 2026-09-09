Atropellan y matan a hombre en la carretera 57, en Nava, Coahuila; conductor huyó

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Piedras Negras
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    Atropellan y matan a hombre en la carretera 57, en Nava, Coahuila; conductor huyó
    La víctima fue localizada sin vida sobre la carretera Federal 57, en las inmediaciones del Callejón del Sapo, en Nava. CORTESÍA

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue localizada sin vida cerca del Callejón del Sapo; la Fiscalía investiga el accidente

NAVA, COAH.- Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida durante la madrugada de este miércoles luego de ser atropellado sobre la carretera Federal 57, en el tramo correspondiente al municipio de Nava, donde el conductor involucrado presuntamente huyó del lugar sin detenerse para brindar auxilio.

El accidente fue reportado a los servicios de emergencia en las inmediaciones del denominado Callejón del Sapo, cerca de la zona de reductores de velocidad, donde automovilistas localizaron a una persona tendida sobre la carpeta asfáltica y solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio.

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Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y realizaron una valoración del hombre, pero únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales. Debido a la gravedad de las lesiones, el cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el hecho, la víctima habría sido impactada con fuerza por un vehículo cuyo conductor continuó su marcha y abandonó la zona.

Algunos objetos personales y el calzado del hombre quedaron dispersos sobre la carretera, elementos que fueron considerados por las autoridades dentro de la escena que deberá ser analizada por los peritos.

La identidad de la víctima no había sido establecida oficialmente al momento de los primeros reportes. Será mediante los procedimientos forenses y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado como se buscará establecer quién era el fallecido y localizar a sus familiares.

Elementos de las corporaciones de seguridad y de la Fiscalía realizaron las diligencias en el lugar y recabaron indicios que podrían ayudar a determinar la mecánica del atropellamiento, así como las características del vehículo involucrado.

La investigación se mantiene abierta para establecer si se trató de un solo impacto o si posteriormente otros vehículos tuvieron contacto con el cuerpo, además de determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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La Federal 57, particularmente en el corredor entre Nava y Piedras Negras, ha registrado anteriormente accidentes mortales con peatones y conductores que se han dado a la fuga. En abril de 2025, un motociclista de 18 años murió tras ser embestido inicialmente por un vehículo cuyo conductor escapó; posteriormente otros automóviles y unidades de carga pasaron sobre la víctima.

En el caso ocurrido ahora, las autoridades deberán determinar la identidad del fallecido, reconstruir la trayectoria del vehículo y establecer responsabilidades para localizar al conductor que presuntamente provocó el atropellamiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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