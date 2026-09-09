Apple presenta los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max 2026; fecha de lanzamiento, precio y características

La nueva generación mantiene buena parte de la identidad visual de los modelos anteriores, pero incorpora cambios importantes en fotografía, procesamiento, autonomía y refrigeración. Los dos equipos llegan con el nuevo chip A20 Pro , fabricado con tecnología de 2 nanómetros, y una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable.

Apple presentó este 9 de septiembre sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max durante el Apple Event realizado en Cupertino, California. El lanzamiento representa además el primer gran evento de productos encabezado por John Ternus como director ejecutivo, tras la salida de Tim Cook.

Apple también presentó mejoras relacionadas con Apple Intelligence , mientras que la nueva generación de Siri forma parte de la estrategia de la compañía para competir en inteligencia artificial frente a otros fabricantes tecnológicos.

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de 1,199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max partirá de 1,299 dólares. Las primeras unidades estarán disponibles el 18 de septiembre.

CÁMARA DE 48 MP Y APERTURA VARIABLE

Uno de los cambios más relevantes está en el sistema fotográfico. La cámara principal de los iPhone 18 Pro incorpora una apertura variable que permite modificar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor.

Esta tecnología ofrece mayor control sobre la exposición y la profundidad de campo, además de favorecer las fotografías en condiciones de poca iluminación. Reportes previos al lanzamiento apuntaban a una capacidad para captar hasta 50% más luz, aunque el funcionamiento exacto depende de las condiciones de cada escena.

El nuevo sistema se suma a las herramientas de procesamiento computacional de Apple y a las funciones de inteligencia artificial que la compañía está incorporando a sus teléfonos. El objetivo es mejorar tanto las fotografías cotidianas como el contenido producido por usuarios que utilizan el celular para fotografía y video.

La cámara de apertura variable era una de las funciones más esperadas antes del evento, debido a que representa un cambio físico en el sistema óptico y no solamente una mejora mediante software.

A20 PRO Y UNA NUEVA GENERACIÓN DE RENDIMIENTO

El A20 Pro es otro de los protagonistas del iPhone 18 Pro. El procesador utiliza un proceso de fabricación de 2 nanómetros, una evolución que permite colocar más transistores en un espacio reducido y mejorar la relación entre rendimiento y eficiencia energética.

Apple también incorporó una nueva generación de cámara de vapor para controlar mejor la temperatura interna. La medida busca mantener un desempeño estable durante tareas exigentes, como videojuegos, edición de video o funciones de inteligencia artificial.

El diseño exterior conserva elementos vistos en el iPhone 17 Pro, incluido el sistema de cámaras traseras y el cuerpo de aluminio. La compañía también presentó nuevos acabados, entre ellos borgoña, negro, plata y azul glaciar, de acuerdo con los reportes posteriores a la presentación.

En pantalla, los modelos mantienen tamaños de 6.3 y 6.9 pulgadas, mientras que una de las modificaciones visibles está en la reducción de la Dynamic Island, que puede mostrar más información de manera simultánea.

BATERÍA Y FECHA DE LANZAMIENTO

La autonomía recibió una mejora importante, especialmente en el iPhone 18 Pro Max. Apple incorporó baterías de mayor capacidad junto con mejoras de eficiencia y el nuevo sistema de gestión térmica.

El Pro Max alcanza hasta 45 horas de reproducción de video, según los datos difundidos tras la presentación, mientras que el modelo Pro también registra una mejora respecto a la generación anterior.

La nueva generación estará disponible inicialmente en Estados Unidos a partir del 18 de septiembre de 2026, con precios de 1,199 dólares para el iPhone 18 Pro y 1,299 dólares para el iPhone 18 Pro Max.

El lanzamiento ocurre en una etapa de cambios para Apple. Además de renovar su teléfono más importante, la compañía busca acelerar su estrategia de inteligencia artificial y consolidar el liderazgo de Ternus al frente de la empresa.

DATOS CURIOSOS

· El iPhone 18 Pro parte de 1,199 dólares en Estados Unidos.

· El iPhone 18 Pro Max comienza en 1,299 dólares.

· Ambos modelos llegarán a Estados Unidos el 18 de septiembre de 2026.

· El A20 Pro utiliza un proceso de fabricación de 2 nanómetros.

· La cámara principal incorpora 48 megapíxeles y apertura variable.

· El iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas de reproducción de video.