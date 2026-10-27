Aumentan consultas por enfermedades respiratorias por el frío en Piedras Negras
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El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 indicó que el repunte es habitual en la temporada de otoño; las autoridades llamaron a la población a no automedicarse y acudir al médico
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Derivado del descenso en las temperaturas, las consultas médicas por enfermedades respiratorias comenzaron a incrementarse en las últimas dos semanas en la región, informó Juan Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.
El funcionario aclaró que este repunte aún no es elevado, pero forma parte del comportamiento epidemiológico habitual de la temporada de otoño. Los padecimientos detectados corresponden principalmente a afecciones estacionales comunes, como cuadros gripales, febriles y de garganta.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas, evitar la exposición innecesaria a corrientes de aire frío y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma, con el fin de recibir una valoración profesional oportuna y evitar complicaciones.
El jefe jurisdiccional garantizó que el sistema de salud regional cuenta con la infraestructura óptima para atender la demanda. Aseguró que se dispone del personal médico suficiente para consulta general, así como del abasto necesario de medicamentos y biológicos, recordando que todos estos servicios y tratamientos son completamente gratuitos.