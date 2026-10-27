Aumentan consultas por enfermedades respiratorias por el frío en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Derivado del descenso en las temperaturas, las consultas médicas por enfermedades respiratorias comenzaron a incrementarse en las últimas dos semanas en la región, informó Juan Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario aclaró que este repunte aún no es elevado, pero forma parte del comportamiento epidemiológico habitual de la temporada de otoño. Los padecimientos detectados corresponden principalmente a afecciones estacionales comunes, como cuadros gripales, febriles y de garganta.