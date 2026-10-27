Aumentan consultas por enfermedades respiratorias por el frío en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Aumentan consultas por enfermedades respiratorias por el frío en Piedras Negras
    El sector salud llamó a la población a reforzar las medidas preventivas ante el descenso de temperaturas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 indicó que el repunte es habitual en la temporada de otoño; las autoridades llamaron a la población a no automedicarse y acudir al médico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Derivado del descenso en las temperaturas, las consultas médicas por enfermedades respiratorias comenzaron a incrementarse en las últimas dos semanas en la región, informó Juan Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario aclaró que este repunte aún no es elevado, pero forma parte del comportamiento epidemiológico habitual de la temporada de otoño. Los padecimientos detectados corresponden principalmente a afecciones estacionales comunes, como cuadros gripales, febriles y de garganta.

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Ante esta situación, la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas, evitar la exposición innecesaria a corrientes de aire frío y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma, con el fin de recibir una valoración profesional oportuna y evitar complicaciones.

El jefe jurisdiccional garantizó que el sistema de salud regional cuenta con la infraestructura óptima para atender la demanda. Aseguró que se dispone del personal médico suficiente para consulta general, así como del abasto necesario de medicamentos y biológicos, recordando que todos estos servicios y tratamientos son completamente gratuitos.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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