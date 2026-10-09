Aumentan robos a viviendas durante el mes patrio en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Aumentan robos a viviendas durante el mes patrio en Piedras Negras
    Los robos en Piedras Negras aumentaron 35.7% entre agosto y septiembre de 2026. El robo a casa habitación registró el mayor incremento, al pasar de 6 a 11 incidentes. ARCHIVO

Seguridad Pública reportó una reducción del 32% en comparación con septiembre del 2025; en el último bimestre los delitos aumentaron de 14 a 19, entre agosto y septiembre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras, Coahuila, destacó este viernes una reducción anual del 32% en los robos durante septiembre, sin embargo, las cifras oficiales revelan un repunte del 35.7% respecto a agosto, principalmente por el incremento de los delitos cometidos contra viviendas.

De acuerdo con los informes mensuales presentados este viernes por la corporación, agosto cerró con 14 robos, mientras que septiembre registró 19, lo que representa 5 incidentes adicionales en apenas un mes.

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La revisión de los últimos tres informes de Seguridad Pública Municipal revela que septiembre fue el mes con mayor incidencia de robos del trimestre. Después de registrar 18 casos en julio, la cifra disminuyó a 14 durante agosto, pero repuntó a 19 en septiembre.

El aumento más significativo ocurrió en el robo a casa habitación, modalidad que pasó de 6 casos en agosto a 11 durante septiembre, equivalente a un incremento del 83.3%.

También se registró un repunte en los robos a personas, que aumentaron de cero a dos incidentes. En contraste, los cometidos contra establecimientos comerciales disminuyeron de cuatro a tres, mientras que los robos al interior de vehículos permanecieron en tres casos mensuales.

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Cruz Eliud Mercado Ramírez, presentó el informe correspondiente a septiembre, destacando que los 19 robos contabilizados representan una disminución del 32% frente a los 28 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, la comparación con agosto, el balance más reciente, permite identificar un comportamiento distinto, ya que la incidencia delictiva aumentó durante septiembre, particularmente en los sectores habitacionales.

En cuanto a la recuperación de bienes, la corporación reportó resultados favorables en 11 de los 19 casos, equivalente al 58%, mientras que ocho permanecen pendientes.

Durante agosto, las autoridades habían reportado una efectividad conjunta del 57%, con recuperación de bienes relacionados con 8 de los 14 robos registrados.

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Mercado Ramírez ha señalado que la estrategia de combate a los delitos patrimoniales incluye reuniones semanales con la Fiscalía General del Estado para revisar investigaciones, identificar objetivos y coordinar acciones contra personas relacionadas con robos.

El balance evidencia que, si bien Piedras Negras mantiene una incidencia inferior a la registrada en septiembre del año pasado, el crecimiento mensual de los delitos contra viviendas representa uno de los principales puntos de atención para las corporaciones de seguridad.

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Antonio Santos

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