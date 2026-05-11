Aunque sin casos, vigilan posible presencia de rickettsiosis en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Aunque sin casos, vigilan posible presencia de rickettsiosis en Piedras Negras
    La enfermedad es transmitida por garrapatas que proliferan durante la temporada de calor. ESPECIAL

El personal de salud de la región está capacitado para identificar oportunamente la rickettsiosis.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En Piedras Negras no se ha registrado históricamente ningún caso de rickettsiosis; sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria 01 no descarta la posibilidad de que la enfermedad pueda presentarse, señaló el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

El especialista recordó que en municipios cercanos como Monclova y Sabinas sí se han detectado casos, razón por la cual el personal médico de los centros de salud de la región se encuentra capacitado para identificar oportunamente este padecimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cuidado-con-las-garrapatas-picaduras-se-triplican-en-hospitales-de-mexico-y-elevan-el-riesgo-de-enfermedades-NF20168757

Belloc explicó que la rickettsiosis es transmitida por garrapatas, las cuales proliferan durante la temporada de calor y suelen encontrarse en patios con pasto alto, donde esperan adherirse a perros u otros animales. Los seres humanos, aclaró, son huéspedes accidentales.

“Al igual que con el dengue, pedimos a la población mantener sus patios limpios y el pasto corto, ya que esto reduce significativamente el riesgo de transmisión”, indicó.

El epidemiólogo subrayó la importancia de cuidar a las mascotas mediante la desparasitación, pues esto evita que las garrapatas se adhieran y ayuda a eliminar las que ya están presentes.

Asimismo, advirtió que la rickettsiosis es una enfermedad potencialmente mortal si no se atiende de manera oportuna. Explicó que iniciar el tratamiento dentro de los primeros cuatro días tras la aparición de síntomas es fundamental.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/bajo-investigacion-muerte-por-posible-rickettsiosis-en-monclova-ND20321480

“Si no se inicia en ese lapso, la mortalidad supera el 80 por ciento. Por ello, si alguien tiene antecedente de mordedura de garrapata y presenta fiebre, dolor abdominal intenso o malestar general, debe acudir de inmediato al médico”, enfatizó.

Finalmente, Belloc señaló que la mayoría de los fallecimientos relacionados con esta enfermedad se deben a la atención tardía o a la falta de información sobre la mordedura del vector, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento adecuado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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