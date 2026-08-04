Azolve y fallas en bombas provocan crisis en el abasto de agua en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Azolve y fallas en bombas provocan crisis en el abasto de agua en Piedras Negras
    En los últimos días, más de una decena de colonias de Piedras Negras registró baja presión en el suministro debido la falla simultánea de dos bombas, sumada al azolve acumulado. ARCHIVO

La avería de dos bombas redujo la producción de agua y evidenció problemas adicionales provocados por el lodo acumulado en los cárcamos de captación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La falla simultánea de dos bombas en el sistema de captación del Río Bravo, sumada al azolve que dejó la reciente creciente del afluente, provocó una disminución de 200 litros por segundo en la producción de agua potable y dejó con baja presión o sin servicio a diversos sectores de Piedras Negras durante el fin de semana, una contingencia que obligó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a realizar reparaciones de emergencia y ahora a preparar nuevas obras para estabilizar el suministro.

Inicialmente, el organismo operador informó que las afectaciones obedecían a trabajos de reparación en las bombas del cárcamo del Río Bravo, situación que impactó a colonias abastecidas por los tanques Doctores y Proyecto, entre ellas Aeropuerto, San Ramón, Doctores, Villa de Fuente, Encinos, Lomas del Valle, La Rioja y Loma Verde, además de instalaciones como el Hospital General, la Universidad Autónoma de Coahuila, el CECyTEC y la Zona Militar No. 47.

https://vanguardia.com.mx/informacion/jovenes-construyendo-el-futuro-consulta-aqui-si-hay-vacantes-para-recibir-los-9-mil-500-pesos-al-mes-y-seguro-del-imss-en-tu-estado-y-municipio-m-CH22619380

Sin embargo, este lunes el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González explicó que el problema fue mayor al inicialmente reportado, al precisar que la salida de operación de dos equipos redujo de manera importante la capacidad de producción del sistema.

Aunque las bombas ya fueron reemplazadas y el servicio comenzó a normalizarse gradualmente, advirtió que el azolve acumulado dentro de los cárcamos y en sus accesos continúa dificultando la captación de agua.

Para enfrentar esta nueva etapa de la contingencia, el Municipio anunció la renta de una draga especializada para retirar los sedimentos depositados por la creciente del Río Bravo, además de la compra de seis nuevas bombas que podrían incorporarse al sistema en aproximadamente dos semanas para fortalecer la infraestructura hidráulica.

El Edil señaló que una de las zonas donde persisten problemas es el ejido Paredón, aunque aseguró que la reciente construcción de una línea de conducción de seis kilómetros, junto con la rehabilitación del tanque de Los Doctores y el nuevo tanque elevado de la colonia Central, permitirán mejorar la distribución una vez concluyan los trabajos de limpieza y rehabilitación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caida-en-aportaciones-fiscales-de-pemex-presiona-el-deficit-publico-de-mexico-JH22618221

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo del sistema para restablecer por completo el servicio en todos los sectores afectados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Drenaje
obras públicas

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crisis en la educación superior

Crisis en la educación superior
true

Coahuila: el valor de mantener la seguridad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
Entre el 2012 y 2025, el estado registró una disminución de 92% en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Disminuyen homicidios en Coahuila; mantiene la segunda tasa más baja del País
Yezka Garza Ramírez llega al cargo respaldada por una trayectoria en el servicio público.

Yezca Garza Ramírez asume la presidencia de la Sala Regional del TSJ en Coahuila
Saraperos y Algodoneros protagonizarán el último Clásico Coahuilense de la temporada regular 2026.

Saraperos visita a Algodoneros para el último Clásico Coahuilense del año
Vladimir Putin ha puesto en el punto de mira a la industria editorial ucraniana para intentar erradicar la identidad nacional del país.

Millones de libros ucranianos fueron incinerados en un ataque con drones rusos, mientras Putin busca erradicar la identidad del país
Isaac Andrey “N” fue detenido en Texas y trasladado a Sinaloa, donde enfrenta un proceso por un presunto fraude con una plataforma de inversiones.

Capturan en Texas a Isaac Andrey ‘N’, acusado de fraude con plataforma de inversiones en Sinaloa