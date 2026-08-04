Azolve y fallas en bombas provocan crisis en el abasto de agua en Piedras Negras

Inicialmente, el organismo operador informó que las afectaciones obedecían a trabajos de reparación en las bombas del cárcamo del Río Bravo, situación que impactó a colonias abastecidas por los tanques Doctores y Proyecto, entre ellas Aeropuerto, San Ramón, Doctores, Villa de Fuente, Encinos, Lomas del Valle, La Rioja y Loma Verde, además de instalaciones como el Hospital General, la Universidad Autónoma de Coahuila, el CECyTEC y la Zona Militar No. 47.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La falla simultánea de dos bombas en el sistema de captación del Río Bravo, sumada al azolve que dejó la reciente creciente del afluente, provocó una disminución de 200 litros por segundo en la producción de agua potable y dejó con baja presión o sin servicio a diversos sectores de Piedras Negras durante el fin de semana, una contingencia que obligó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a realizar reparaciones de emergencia y ahora a preparar nuevas obras para estabilizar el suministro.

Sin embargo, este lunes el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González explicó que el problema fue mayor al inicialmente reportado, al precisar que la salida de operación de dos equipos redujo de manera importante la capacidad de producción del sistema.

Aunque las bombas ya fueron reemplazadas y el servicio comenzó a normalizarse gradualmente, advirtió que el azolve acumulado dentro de los cárcamos y en sus accesos continúa dificultando la captación de agua.

Para enfrentar esta nueva etapa de la contingencia, el Municipio anunció la renta de una draga especializada para retirar los sedimentos depositados por la creciente del Río Bravo, además de la compra de seis nuevas bombas que podrían incorporarse al sistema en aproximadamente dos semanas para fortalecer la infraestructura hidráulica.

El Edil señaló que una de las zonas donde persisten problemas es el ejido Paredón, aunque aseguró que la reciente construcción de una línea de conducción de seis kilómetros, junto con la rehabilitación del tanque de Los Doctores y el nuevo tanque elevado de la colonia Central, permitirán mejorar la distribución una vez concluyan los trabajos de limpieza y rehabilitación.