Benefician a 360 habitantes de la región norte de Coahuila con entrega de lentes gratuitos

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Piedras Negras
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    Benefician a 360 habitantes de la región norte de Coahuila con entrega de lentes gratuitos
    La Coordinación Técnica de Programas Federales del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila entregó 360 lentes de armazón a habitantes de distintos municipios de la Región Norte. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Niños, jóvenes y adultos mayores recibieron atención visual y apoyos de acuerdo con sus necesidades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de mejorar la salud visual de la población vulnerable en Piedras Negras, la Coordinación Técnica de Programas Federales del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Coahuila entregó 360 lentes de armazón a habitantes de distintos municipios de la región norte.

Cecilia López, titular del área, explicó que el apoyo está dirigido a personas de todas las edades, desde niños y jóvenes hasta adultos mayores, que previamente completaron la entrega de su documentación oficial.

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Durante la jornada, personal especializado enviado por la Beneficencia Pública Nacional realiza exámenes de la vista para determinar la graduación exacta de cada beneficiario.

Aquellos graduados con existencia inmediata se entregan al momento, mientras que los casos especiales se elaboran y se envían a los domicilios en un plazo aproximado de un mes.

La funcionaria destacó que, de acuerdo con las necesidades médicas de cada paciente, algunos beneficiarios reciben hasta dos tipos de lentes, como monofocales y bifocales, lo que representa un alivio significativo para la economía familiar.

MÁS APOYOS DISPONIBLES
El programa de asistencia social opera de manera continua durante todo el año. Las personas interesadas en recibir este u otros beneficios pueden acudir a las oficinas regionales para iniciar su trámite.

Además de lentes de armazón, el Patrimonio de la Beneficencia Pública canaliza solicitudes para:
Aparatos auditivos
Aparatos ortopédicos
Prótesis externas de mama
Diversos insumos y apoyos médicos

López indicó que la dependencia realiza hasta tres jornadas de entrega al año en cada región del estado. Una vez integrado el expediente, los beneficiarios son notificados directamente sobre las fechas y sedes para recibir su apoyo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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