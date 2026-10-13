Bomberos rescatan a zorrillo con la cabeza atrapada en una botella de plástico, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un zorrillo que deambulaba con la cabeza atrapada en un recipiente se hizo viral en las redes sociales, por lo que fue rescatado por elementos de Bomberos y Protección Civil, luego de que vecinos del fraccionamiento Praderas, de Piedras Negras, solicitaran apoyo para auxiliarlo.

El incidente ocurrió la mañana de este martes 13 de octubre, cuando residentes del sector observaron al animal en la vía pública. El objeto que llevaba atorado le impedía ver con normalidad y dificultaba sus movimientos.