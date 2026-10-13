Bomberos rescatan a zorrillo con la cabeza atrapada en una botella de plástico, en Piedras Negras
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Vecinos solicitaron ayuda al observar que el animal caminaba desorientado con un recipiente que limitaba su visibilidad
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un zorrillo que deambulaba con la cabeza atrapada en un recipiente se hizo viral en las redes sociales, por lo que fue rescatado por elementos de Bomberos y Protección Civil, luego de que vecinos del fraccionamiento Praderas, de Piedras Negras, solicitaran apoyo para auxiliarlo.
El incidente ocurrió la mañana de este martes 13 de octubre, cuando residentes del sector observaron al animal en la vía pública. El objeto que llevaba atorado le impedía ver con normalidad y dificultaba sus movimientos.
Ante esa situación, los habitantes optaron por avisar a las autoridades y evitaron intentar retirarle el recipiente por su cuenta. La presencia del ejemplar movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el lugar donde había sido localizado.
Los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para liberar su cabeza sin lastimarlo. Una vez retirado el objeto, el zorrillo fue puesto a salvo y trasladado a una zona despoblada, alejada de las viviendas.
El reporte ciudadano permitió que el animal recibiera ayuda mientras permanecía en las calles del fraccionamiento. La intervención concluyó con su liberación fuera del área habitacional.