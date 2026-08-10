Autoridades sanitarias de Coahuila llaman a reforzar hidratación con frutas y verduras

La especialista explicó que, además de beber suficiente agua natural, es importante incluir alimentos frescos con alto contenido de agua, ya que complementan la hidratación diaria y aportan nutrientes esenciales para el organismo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las altas temperaturas que se registran en la región, la nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Mariana Valdez, exhortó a la población a reforzar su alimentación con frutas y verduras de temporada como una estrategia para mantener una adecuada hidratación.

Entre las opciones recomendadas destacó la sandía, actualmente en temporada, debido a su elevado contenido de agua. También señaló la jícama y el pepino como alternativas saludables que pueden contribuir a prevenir la deshidratación.

Valdez subrayó que estos alimentos pueden consumirse como colaciones o acompañamientos durante las comidas, por lo que representan una opción práctica para quienes permanecen al aire libre o realizan actividades físicas.

Asimismo, recordó que una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, favorece el buen funcionamiento del organismo y ayuda a enfrentar de mejor manera las altas temperaturas del verano.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar el consumo de alimentos frescos y evitar sustituir el agua natural por bebidas azucaradas, al considerar que una correcta hidratación es fundamental para proteger la salud durante la temporada de calor.