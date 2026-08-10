Autoridades sanitarias de Coahuila llaman a reforzar hidratación con frutas y verduras
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Especialista recomienda reforzar la alimentación en temporada de calor
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las altas temperaturas que se registran en la región, la nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Mariana Valdez, exhortó a la población a reforzar su alimentación con frutas y verduras de temporada como una estrategia para mantener una adecuada hidratación.
La especialista explicó que, además de beber suficiente agua natural, es importante incluir alimentos frescos con alto contenido de agua, ya que complementan la hidratación diaria y aportan nutrientes esenciales para el organismo.
Entre las opciones recomendadas destacó la sandía, actualmente en temporada, debido a su elevado contenido de agua. También señaló la jícama y el pepino como alternativas saludables que pueden contribuir a prevenir la deshidratación.
Valdez subrayó que estos alimentos pueden consumirse como colaciones o acompañamientos durante las comidas, por lo que representan una opción práctica para quienes permanecen al aire libre o realizan actividades físicas.
Asimismo, recordó que una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, favorece el buen funcionamiento del organismo y ayuda a enfrentar de mejor manera las altas temperaturas del verano.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar el consumo de alimentos frescos y evitar sustituir el agua natural por bebidas azucaradas, al considerar que una correcta hidratación es fundamental para proteger la salud durante la temporada de calor.