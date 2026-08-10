Autoridades sanitarias de Coahuila llaman a reforzar hidratación con frutas y verduras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Autoridades sanitarias de Coahuila llaman a reforzar hidratación con frutas y verduras
    Especialistas exhortan a mantener una alimentación equilibrada y beber suficiente agua. ARCHIVO

Especialista recomienda reforzar la alimentación en temporada de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las altas temperaturas que se registran en la región, la nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Mariana Valdez, exhortó a la población a reforzar su alimentación con frutas y verduras de temporada como una estrategia para mantener una adecuada hidratación.

La especialista explicó que, además de beber suficiente agua natural, es importante incluir alimentos frescos con alto contenido de agua, ya que complementan la hidratación diaria y aportan nutrientes esenciales para el organismo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/empresas-de-coahuila-podran-capacitarse-en-estrategia-ambiental-social-y-de-gobernanza-CD22740112

Entre las opciones recomendadas destacó la sandía, actualmente en temporada, debido a su elevado contenido de agua. También señaló la jícama y el pepino como alternativas saludables que pueden contribuir a prevenir la deshidratación.

Valdez subrayó que estos alimentos pueden consumirse como colaciones o acompañamientos durante las comidas, por lo que representan una opción práctica para quienes permanecen al aire libre o realizan actividades físicas.

Asimismo, recordó que una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, favorece el buen funcionamiento del organismo y ayuda a enfrentar de mejor manera las altas temperaturas del verano.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar el consumo de alimentos frescos y evitar sustituir el agua natural por bebidas azucaradas, al considerar que una correcta hidratación es fundamental para proteger la salud durante la temporada de calor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Secretaría de Salud

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ernesto Ruffo y Ángel Aguirre: Políticos presos

Ernesto Ruffo y Ángel Aguirre: Políticos presos
true

Coincide Mejía con Manolo en aprovechar gas Shale
Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

Mientras más de mil 700 nombres en el padrón de personas violentadoras de mujeres, en 2025 se cometieron casi 17 mil delitos contra las féminas.

Coahuila: Aumenta 160% registro de agresores de mujeres en menos de cinco años
El KIA Sorento y el Nissan Sentra quedaron en medio de la vialidad tras el fuerte impacto.

Ninguno acepta su responsabilidad tras aparatoso choque al norte de Saltillo
Isaac del Toro acompañó a Romina Hinojosa durante el cierre de su participación en Niza.

Romina Hinojosa hace historia: primera mexicana en completar el Tour de Francia Femenil
Los partidarios de los hutíes celebraron una manifestación con una pancarta en árabe que decía: “Todas las instalaciones petroleras saudíes son objetivos de nuestros misiles y drones”.

Los hutíes, respaldados por Irán, atacan una refinería de Aramco en Arabia Saudita
Un sismo de magnitud 7.4 sacudió el oeste de Colombia y dejó daños en edificios de Quibdó y Manizales; autoridades evalúan afectaciones y posibles réplicas.

Sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia; reportan heridos y daños en Chocó