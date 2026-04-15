Buscan a joven desaparecido en Ocampo; viajaba en Jetta gris

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Piedras Negras
/ 15 abril 2026
    Buscan a joven desaparecido en Ocampo; viajaba en Jetta gris
    Entre las señas particulares destacan cicatrices en el rostro, rodilla y tibia, elementos que podrían facilitar su identificación. REDES SOCIALES

El hombre vestía shorts negros, playera gris oscuro, gorra negra y calzado tipo Crocs al momento de su desaparición

OCAMPO, COAH.- La Comisión de Búsqueda de Personas en Coahuila mantiene activa la ficha de localización de un joven reportado como desaparecido en el municipio de Ocampo, tras ser visto por última vez el pasado 12 de abril de 2026 en el ejido Chula Vista.

Se trata de Saúl García Chaparro, de 25 años de edad, cuya ubicación es desconocida desde esa fecha, por lo que autoridades estatales solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicarlo.

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De acuerdo con los datos difundidos, el joven mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de complexión robusta y presenta tez blanca. Entre sus rasgos físicos destacan cabello corto de color negro, ojos medianos en tono café oscuro, nariz chata y boca mediana.

Asimismo, la ficha de búsqueda detalla varias señas particulares que podrían facilitar su identificación. Entre ellas, cicatrices visibles derivadas de acné, así como marcas en la rodilla izquierda y en la tibia, las cuales forman parte de sus características distintivas.

Al momento de su desaparición, Saúl García Chaparro vestía shorts color negro, playera gris oscuro, gorra negra y calzado tipo Crocs, de acuerdo con la información oficial.

Uno de los elementos clave dentro de la investigación es el vehículo en el que presuntamente se trasladaba. Se trata de un automóvil Jetta modelo 2003, color gris, de procedencia americana regularizada, con número de serie 3VWRE69M138274. Las autoridades consideran que esta unidad podría ser fundamental para dar seguimiento a su posible paradero.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la desaparición, por lo que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

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La Comisión de Búsqueda puso a disposición diversos números telefónicos y canales de contacto para recibir reportes, además de redes sociales oficiales, con el fin de agilizar la localización del joven.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con cualquier dato que contribuya a esclarecer el caso, subrayando que incluso información mínima puede ser relevante para avanzar en las labores de búsqueda.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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