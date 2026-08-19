Cambia versión presunta víctima y queda libre acusado de privación de libertad en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La acusación contra Brandon Miguel “N”, de 30 años, por una presunta privación ilegal de la libertad de su pareja, dio un giro durante la audiencia inicial, luego de que la propia mujer rechazara ante el juez los señalamientos que habían sido planteados inicialmente por sus familiares. El caso se originó en un domicilio de la calle Guanacaste, en la colonia Acoros, en Piedras Negras, Coahuila.

La investigación había avanzado al grado de que la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de aprehensión contra el hombre el pasado 14 de agosto. Fue ubicado sobre el bulevar República, a la altura del Residencial Tecnológico, y quedó a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad agravada por sujeto activo calificado.