Cambia versión presunta víctima y queda libre acusado de privación de libertad en Piedras Negras, Coahuila
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La mujer declaró ante el juez a favor de Brandon Miguel y negó los señalamientos que habían realizado previamente sus familiares
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La acusación contra Brandon Miguel “N”, de 30 años, por una presunta privación ilegal de la libertad de su pareja, dio un giro durante la audiencia inicial, luego de que la propia mujer rechazara ante el juez los señalamientos que habían sido planteados inicialmente por sus familiares. El caso se originó en un domicilio de la calle Guanacaste, en la colonia Acoros, en Piedras Negras, Coahuila.
La investigación había avanzado al grado de que la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de aprehensión contra el hombre el pasado 14 de agosto. Fue ubicado sobre el bulevar República, a la altura del Residencial Tecnológico, y quedó a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad agravada por sujeto activo calificado.
Sin embargo, durante la audiencia la mujer involucrada declaró a favor de Brandon Miguel y negó los hechos que previamente habían sido atribuidos al acusado. Con ese cambio de versión, el juez determinó no vincularlo a proceso, por lo que quedó en libertad respecto de esta acusación.
El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez, señaló que la autoridad analiza las circunstancias que rodean a la mujer y una posible situación de vulnerabilidad. La Fiscalía puede continuar realizando diligencias, aunque corresponde al juez valorar los elementos que sean presentados y determinar si existen condiciones para llevar adelante un proceso penal.
La no vinculación no constituye una sentencia que determine que los hechos denunciados no ocurrieron; significa que, con los elementos expuestos durante esa audiencia, no se acreditaron las condiciones necesarias para iniciar un proceso contra Brandon Miguel por este caso.