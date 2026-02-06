Canacintra promete voz activa para los industriales de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 6 febrero 2026
    Canacintra promete voz activa para los industriales de Piedras Negras
    Canacintra trabajará de la mano con INDEX, CANACO y PANMEX. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Pablo Covarrubias asume la presidencia con un enfoque en diálogo, acompañamiento y defensa del sector productivo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al asumir la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Piedras Negras, Pablo Rafael Covarrubias Gámez anunció que su gestión estará centrada en fortalecer el diálogo directo con los agremiados y en atender de manera puntual sus necesidades, ante la expectativa del sector empresarial de contar con una cámara más activa y firme en la defensa de sus intereses.

El nuevo dirigente subrayó que este ejercicio de escucha permitirá impulsar acciones concretas en distintos ámbitos de la administración empresarial, con énfasis en capacitación y asesoría profesional, particularmente en temas fiscales y de comercio exterior, considerados estratégicos para mejorar la competitividad de las empresas locales.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia

Covarrubias Gámez adelantó que Canacintra tendrá una participación activa en las negociaciones que los industriales sostengan con autoridades y organismos gubernamentales, con el objetivo de acompañar y respaldar a los agremiados en la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sector productivo.

Asimismo, destacó que el trabajo de la cámara se desarrollará de manera coordinada con los municipios, los distintos niveles de gobierno y otras organizaciones empresariales como INDEX, CANACO y PANMEX, con las que existe una relación de cooperación permanente.

$!El nuevo dirigente anunció una agenda centrada en las necesidades reales de los agremiados.
El nuevo dirigente anunció una agenda centrada en las necesidades reales de los agremiados. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En relación con los rumores sobre despidos masivos y paros técnicos, el presidente de Canacintra explicó que estos escenarios responden a un contexto internacional marcado por la contracción de los mercados y no a una problemática exclusiva de Piedras Negras o de Coahuila.

Reconoció que la desaceleración de la industria automotriz en Estados Unidos impacta directamente a la región; sin embargo, afirmó que los empresarios buscan priorizar la eficiencia operativa y evitar, en la medida de lo posible, la reducción de personal, debido al alto costo que implica la capacitación de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: FGE capacita a notarios para prevenir extorsión telefónica en la Región Centro

Señaló que ante situaciones adversas como la aplicación de aranceles o la caída en la demanda, las empresas recurren a medidas como paros técnicos o negociaciones internas para mitigar los efectos de la crisis, reiterando que la permanencia en el mercado depende del cuidado a los clientes, la responsabilidad social y la eficiencia en las operaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
inversiones

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta