Canacintra promete voz activa para los industriales de Piedras Negras
Pablo Covarrubias asume la presidencia con un enfoque en diálogo, acompañamiento y defensa del sector productivo
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al asumir la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Piedras Negras, Pablo Rafael Covarrubias Gámez anunció que su gestión estará centrada en fortalecer el diálogo directo con los agremiados y en atender de manera puntual sus necesidades, ante la expectativa del sector empresarial de contar con una cámara más activa y firme en la defensa de sus intereses.
El nuevo dirigente subrayó que este ejercicio de escucha permitirá impulsar acciones concretas en distintos ámbitos de la administración empresarial, con énfasis en capacitación y asesoría profesional, particularmente en temas fiscales y de comercio exterior, considerados estratégicos para mejorar la competitividad de las empresas locales.
Covarrubias Gámez adelantó que Canacintra tendrá una participación activa en las negociaciones que los industriales sostengan con autoridades y organismos gubernamentales, con el objetivo de acompañar y respaldar a los agremiados en la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sector productivo.
Asimismo, destacó que el trabajo de la cámara se desarrollará de manera coordinada con los municipios, los distintos niveles de gobierno y otras organizaciones empresariales como INDEX, CANACO y PANMEX, con las que existe una relación de cooperación permanente.
En relación con los rumores sobre despidos masivos y paros técnicos, el presidente de Canacintra explicó que estos escenarios responden a un contexto internacional marcado por la contracción de los mercados y no a una problemática exclusiva de Piedras Negras o de Coahuila.
Reconoció que la desaceleración de la industria automotriz en Estados Unidos impacta directamente a la región; sin embargo, afirmó que los empresarios buscan priorizar la eficiencia operativa y evitar, en la medida de lo posible, la reducción de personal, debido al alto costo que implica la capacitación de los trabajadores.
Señaló que ante situaciones adversas como la aplicación de aranceles o la caída en la demanda, las empresas recurren a medidas como paros técnicos o negociaciones internas para mitigar los efectos de la crisis, reiterando que la permanencia en el mercado depende del cuidado a los clientes, la responsabilidad social y la eficiencia en las operaciones.