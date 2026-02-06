Canacintra promete voz activa para los industriales de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al asumir la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Piedras Negras, Pablo Rafael Covarrubias Gámez anunció que su gestión estará centrada en fortalecer el diálogo directo con los agremiados y en atender de manera puntual sus necesidades, ante la expectativa del sector empresarial de contar con una cámara más activa y firme en la defensa de sus intereses.

El nuevo dirigente subrayó que este ejercicio de escucha permitirá impulsar acciones concretas en distintos ámbitos de la administración empresarial, con énfasis en capacitación y asesoría profesional, particularmente en temas fiscales y de comercio exterior, considerados estratégicos para mejorar la competitividad de las empresas locales.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia

Covarrubias Gámez adelantó que Canacintra tendrá una participación activa en las negociaciones que los industriales sostengan con autoridades y organismos gubernamentales, con el objetivo de acompañar y respaldar a los agremiados en la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sector productivo.

Asimismo, destacó que el trabajo de la cámara se desarrollará de manera coordinada con los municipios, los distintos niveles de gobierno y otras organizaciones empresariales como INDEX, CANACO y PANMEX, con las que existe una relación de cooperación permanente.