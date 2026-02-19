Capacitan a personal de salud en Piedras Negras para fortalecer la detección de cáncer en la mujer

Piedras Negras
/ 19 febrero 2026
    Este jueves se realizó una capacitación dirigida al personal del sector salud, con el objetivo de reforzar la detección oportuna del cáncer en la mujer. Josué Rodríguez

Autoridades estatales y personal médico de la región norte reforzaron criterios de atención para mejorar la detección temprana del cáncer cervicouterino y de mama, priorizando la prevención en mujeres en grupos de riesgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 01, doctor Iván Padilla, informó que este jueves se realizó una capacitación dirigida al personal del sector salud, con el objetivo de reforzar la detección oportuna del cáncer en la mujer.

En la jornada participaron autoridades estatales, entre ellas el subsecretario de Salud en el área de Salud Pública y representantes del componente estatal de Cáncer en la Mujer, quienes viajaron desde la capital para trabajar directamente con el personal de la región.

Durante la capacitación se abordaron temas clave como el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, subrayando la importancia de actualizar criterios de atención y fortalecer conocimientos para mejorar la calidad de los servicios destinados a la población femenina.

El doctor Padilla destacó que, aunque el personal cuenta con preparación previa, es indispensable reforzar constantemente la información, ya que estas enfermedades requieren estrategias permanentes de prevención y vigilancia.

Uno de los principales objetivos, señaló, es garantizar que toda paciente que acuda a consulta —sin importar el motivo— reciba la oferta de estudios de detección si pertenece al grupo de riesgo. De esta manera, se busca aprovechar cada acercamiento de las mujeres a las unidades médicas para promover acciones preventivas y evitar que se pierdan oportunidades de diagnóstico temprano.

En la capacitación participaron profesionales de distintos niveles, desde enfermeros y médicos pasantes hasta especialistas y ginecólogos, con la finalidad de que todos se conviertan en promotores activos de la detección oportuna del cáncer en la Jurisdicción Sanitaria 01.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

