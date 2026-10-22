Captan en video a ‘Gary the Gator’ en aguas del Río Bravo compartidas con Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La presencia de un reptil de gran tamaño en el Río Bravo fue reportada por el alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, después de acompañar a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en un recorrido por las aguas que separan esa ciudad de Piedras Negras. El funcionario participó junto con la jefa de Policía, Amy González, en una jornada a bordo de embarcaciones utilizadas para la vigilancia fronteriza. Durante la actividad observaron al animal, al que Valdez se refirió en su publicación como “Gary the Gator”.

El encuentro con el animal ocurrió en un entorno compartido por ambas ciudades fronterizas, donde el Río Bravo constituye el límite entre Coahuila y Texas y es escenario de labores de vigilancia y cruces migratorios.

El Alcalde relató que estuvo a pocos pies del ejemplar y que este se aproximó al aerobote. Describió el acercamiento como si el animal esperara recibir alimento o reconociera a los oficiales, una impresión que compartió al narrar la experiencia. “¡También conocimos a ‘Gary the Gator’!”, escribió Valdez al destacar la presencia de fauna silvestre entre las condiciones que enfrentan quienes realizan operaciones en el río.

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Durante el recorrido, el Edil también presenció la detención de dos personas por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza cuando cruzaban el cauce hacia territorio estadounidense. La visita formó parte de la iniciativa “Un día en tus zapatos”, con la que Valdez busca conocer de cerca las tareas del personal de distintas dependencias e instituciones de seguridad, así como reconocer su trabajo.

El Alcalde explicó que acompañar a los agentes permitió comprender mejor los desafíos y riesgos de las operaciones fronterizas. Agradeció la invitación de la corporación federal y destacó la participación de la Policía de Eagle Pass en esta actividad. El encuentro con el animal ocurrió en un entorno compartido por ambas ciudades fronterizas, donde el Río Bravo constituye el límite entre Coahuila y Texas y es escenario de labores de vigilancia y cruces migratorios.