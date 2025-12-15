Carne importada desplaza producción nacional, alerta Unión Ganadera de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) advirtió sobre el impacto negativo que está generando la entrada masiva de carne importada al país, particularmente proveniente de naciones sin tratado comercial con México, como Brasil, lo que ha provocado el desplazamiento de la producción nacional y afectaciones directas a más de 750 mil ganaderos.

El presidente de la UGRC, Abel Ayala Flores, señaló que el gremio respalda la propuesta de establecer un cupo máximo de 70 mil toneladas anuales para este tipo de importaciones, como una medida urgente para evitar un mayor daño a la ganadería mexicana.

“El ingreso desmedido de carne importada pone en riesgo la viabilidad del sector y genera una competencia desigual para los productores nacionales”, subrayó el dirigente.

Ayala Flores destacó además la relevancia del Sistema Nacional de Trazabilidad, el cual ha permitido mantener el estatus sanitario del país y fortalecer los controles zoosanitarios.

Explicó que esta herramienta ha sido clave para identificar el origen de casos de gusano barrenador y tomar decisiones oportunas en materia de sanidad animal.

Finalmente, recordó el llamado de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas a mantener la unidad del sector, así como la disciplina sanitaria y la corresponsabilidad de todos los actores de la cadena productiva.

“Desde la Unión Ganadera Regional de Coahuila nos sumamos a este exhorto para proteger la actividad ganadera y garantizar condiciones justas, competitivas y sostenibles para el sector”, concluyó.