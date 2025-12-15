Arrancará construcción de centro de rehabilitación municipal en Ramos Arizpe

La construcción del centro de rehabilitación anunciado por el municipio de Ramos Arizpe comenzará en los próximos días, luego de que ya se resolvió el proceso de licitación, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con lo señalado por el edil, la licitación fue emitida el pasado 12 de este mes y el arranque de la obra es inminente. “Ya deben de estar empezando a construir hoy o mañana”, comentó, aunque dijo no tener en ese momento el nombre de la empresa ganadora.

Explicó que este proyecto se desarrollará bajo el nuevo marco legal aprobado recientemente por el Congreso de Coahuila para regular los anexos. Según dijo, esta ley permitirá que el centro opere con reglas claras y con lineamientos definidos desde su inicio. “Nos va a ayudar mucho, porque ya nos va a regir cómo poderlo hacer y cómo hacerlo mejor”, afirmó.

Precisó que el centro municipal fue planeado como un espacio de ingreso voluntario, lo cual —en sus palabras— incrementa las probabilidades de éxito en los procesos de rehabilitación. “Los voluntarios tienen un 80 por ciento de éxito; los que van a fuerza, un 30 por ciento”.

Agregó que el funcionamiento del centro estará enfocado en la protección de los derechos de las personas internadas. Para ello, dijo, contará con cámaras de vigilancia operando las 24 horas. “La idea es que no tengamos ningún problema en cuestión de violación de derechos o agresiones”, comentó.

El objetivo del proyecto, señaló, es brindar apoyo a personas con problemas de adicciones y ofrecer tranquilidad a sus familias. “Se trata de ayudarlos, no de perjudicarlos más”, aseguró, al indicar que el modelo retoma experiencias que han mostrado resultados positivos en otros lugares.

Finalmente, el alcalde sostuvo que el arranque de este centro coincide con la entrada en vigor de la nueva ley estatal, lo que permitirá que el proyecto municipal se desarrolle con respaldo legal tanto en su operación como en el trato a las personas usuarias.