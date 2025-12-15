Arrancará construcción de centro de rehabilitación municipal en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Arrancará construcción de centro de rehabilitación municipal en Ramos Arizpe
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que la construcción del centro de rehabilitación municipal iniciará en los próximos días tras concluir el proceso de licitación. FOTO: CORTESÍA

El centro operará bajo la nueva ley estatal que regula anexos, con ingreso voluntario, videovigilancia permanente y lineamientos enfocados en la protección de derechos

La construcción del centro de rehabilitación anunciado por el municipio de Ramos Arizpe comenzará en los próximos días, luego de que ya se resolvió el proceso de licitación, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con lo señalado por el edil, la licitación fue emitida el pasado 12 de este mes y el arranque de la obra es inminente. “Ya deben de estar empezando a construir hoy o mañana”, comentó, aunque dijo no tener en ese momento el nombre de la empresa ganadora.

TE PUEDE INTERESAR: Generó Tupy 300 contrataciones en 2025 y prepara paro técnico a finales de año

Explicó que este proyecto se desarrollará bajo el nuevo marco legal aprobado recientemente por el Congreso de Coahuila para regular los anexos. Según dijo, esta ley permitirá que el centro opere con reglas claras y con lineamientos definidos desde su inicio. “Nos va a ayudar mucho, porque ya nos va a regir cómo poderlo hacer y cómo hacerlo mejor”, afirmó.

Precisó que el centro municipal fue planeado como un espacio de ingreso voluntario, lo cual —en sus palabras— incrementa las probabilidades de éxito en los procesos de rehabilitación. “Los voluntarios tienen un 80 por ciento de éxito; los que van a fuerza, un 30 por ciento”.

Agregó que el funcionamiento del centro estará enfocado en la protección de los derechos de las personas internadas. Para ello, dijo, contará con cámaras de vigilancia operando las 24 horas. “La idea es que no tengamos ningún problema en cuestión de violación de derechos o agresiones”, comentó.

El objetivo del proyecto, señaló, es brindar apoyo a personas con problemas de adicciones y ofrecer tranquilidad a sus familias. “Se trata de ayudarlos, no de perjudicarlos más”, aseguró, al indicar que el modelo retoma experiencias que han mostrado resultados positivos en otros lugares.

Finalmente, el alcalde sostuvo que el arranque de este centro coincide con la entrada en vigor de la nueva ley estatal, lo que permitirá que el proyecto municipal se desarrolle con respaldo legal tanto en su operación como en el trato a las personas usuarias.

Temas


Leyes
Regulación
anexos

Localizaciones


Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
Elementos de seguridad realizan recorridos de vigilancia en la franja fronteriza de Coahuila como parte de los operativos permanentes.

Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década
Esclavo del sistema

Esclavo del sistema

true

Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
true

El reto de combatir la extorsión en año electoral
true

El oro del Rin y la tentación del caudillo: la disputa entre el poder y el amor
true

La narcopolítica no sólo es morena, también es azul