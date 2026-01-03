Casa del Migrante de Piedras Negras inicia el 2026 atendiendo a 58 personas

Aunque la presencia de personas en situación de migración ha ido a la baja en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, un grupo de 58 migrantes dio la bienvenida al 2026 albergado en la Casa del Migrante “Frontera Digna”.

La madre Isabel Turcios, responsable del recinto, informó que actualmente la atención se brinda a un número reducido de personas. Precisó que al cierre del 2025 permanecían en el lugar 58 migrantes, entre ellos más de una docena de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que, si bien el flujo migratorio no se ha detenido por completo, el arribo es mínimo en comparación con otros periodos, debido a las dificultades existentes para ingresar a Estados Unidos, proceso que hoy resulta mucho más complejo.

Asimismo, señaló que la mayoría de las personas que llegan al albergue son migrantes que ya fueron deportados anteriormente del país vecino y que ahora buscan una nueva oportunidad para regresar y reencontrarse con sus familias.

La religiosa subrayó que este perfil es el predominante entre quienes actualmente reciben apoyo en la Casa del Migrante, aunque reconoció que concretar el retorno a Estados Unidos representa un reto considerable.