Casa del Migrante de Piedras Negras inicia el 2026 atendiendo a 58 personas

Piedras Negras
/ 3 enero 2026
El albergue actualmente atiende a un número reducido de personas en situación de migración

Aunque la presencia de personas en situación de migración ha ido a la baja en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, un grupo de 58 migrantes dio la bienvenida al 2026 albergado en la Casa del Migrante “Frontera Digna”.

La madre Isabel Turcios, responsable del recinto, informó que actualmente la atención se brinda a un número reducido de personas. Precisó que al cierre del 2025 permanecían en el lugar 58 migrantes, entre ellos más de una docena de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que, si bien el flujo migratorio no se ha detenido por completo, el arribo es mínimo en comparación con otros periodos, debido a las dificultades existentes para ingresar a Estados Unidos, proceso que hoy resulta mucho más complejo.

Asimismo, señaló que la mayoría de las personas que llegan al albergue son migrantes que ya fueron deportados anteriormente del país vecino y que ahora buscan una nueva oportunidad para regresar y reencontrarse con sus familias.

La religiosa subrayó que este perfil es el predominante entre quienes actualmente reciben apoyo en la Casa del Migrante, aunque reconoció que concretar el retorno a Estados Unidos representa un reto considerable.

Temas


Migrantes

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

