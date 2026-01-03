Casa del Migrante en Saltillo señala que sanciones no frenaron crisis humanitaria en Venezuela

Saltillo
/ 3 enero 2026
    Casa del Migrante en Saltillo señala que sanciones no frenaron crisis humanitaria en Venezuela
    La Casa del Migrante en Saltillo se ha convertido en un punto clave de apoyo para miles de personas en tránsito que huyen de la crisis humanitaria y política en Venezuela y otros países de la región. FOTO: ARCHIVO

El director de la Casa del Migrante en Saltillo advierte que la crisis en Venezuela es consecuencia de un prolongado colapso institucional que ha derivado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en una de las mayores olas de desplazamiento forzado en la región

La Casa del Migrante en Saltillo ha sido uno de los puntos donde miles de personas en tránsito han buscado apoyo.

Los países de procedencia han sido diversos. Hoy ante la detención de Nicolás Maduro, el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, compartió su opinión con VANGUARDIA.

Indicó que la profunda crisis que azota a Venezuela no es un evento fortuito, sino el desenlace de un prolongado colapso de sus instituciones, el cual ha derivado en violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

Explicó que durante años, los intentos de la población por ejercer su derecho a la protesta pacífica y a la disidencia política han sido sofocados mediante la represión, la criminalización y las detenciones arbitrarias, cerrando así las vías democráticas fundamentales.

Para el director de la casa del Migrante este escenario ha provocado una de las mayores crisis de desplazamiento forzado en la región, deteriorando drásticamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Ante el agotamiento de los mecanismos de solución internos, surgieron intervenciones externas, particularmente durante la administración de Donald Trump, que buscaban presionar un cambio político a través de medidas económicas.

Sin embargo, señalan que estas acciones no pueden considerarse legítimas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Las sanciones amplias y las amenazas unilaterales, al no contar con un mandato multilateral, no lograron proteger a la población civil. Por el contrario, estas medidas profundizaron el impacto humanitario, vulnerando derechos básicos como la salud, la alimentación y el acceso a servicios esenciales.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

