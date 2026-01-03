Casa del Migrante en Saltillo señala que sanciones no frenaron crisis humanitaria en Venezuela

La Casa del Migrante en Saltillo ha sido uno de los puntos donde miles de personas en tránsito han buscado apoyo.

Los países de procedencia han sido diversos. Hoy ante la detención de Nicolás Maduro, el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, compartió su opinión con VANGUARDIA.

Indicó que la profunda crisis que azota a Venezuela no es un evento fortuito, sino el desenlace de un prolongado colapso de sus instituciones, el cual ha derivado en violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

Explicó que durante años, los intentos de la población por ejercer su derecho a la protesta pacífica y a la disidencia política han sido sofocados mediante la represión, la criminalización y las detenciones arbitrarias, cerrando así las vías democráticas fundamentales.

Para el director de la casa del Migrante este escenario ha provocado una de las mayores crisis de desplazamiento forzado en la región, deteriorando drásticamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Ante el agotamiento de los mecanismos de solución internos, surgieron intervenciones externas, particularmente durante la administración de Donald Trump, que buscaban presionar un cambio político a través de medidas económicas.

Sin embargo, señalan que estas acciones no pueden considerarse legítimas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Las sanciones amplias y las amenazas unilaterales, al no contar con un mandato multilateral, no lograron proteger a la población civil. Por el contrario, estas medidas profundizaron el impacto humanitario, vulnerando derechos básicos como la salud, la alimentación y el acceso a servicios esenciales.